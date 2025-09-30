पुणे शहरात पावसाचा जोर ओसरला
पुणे, ता. ३० : गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहर परिसरात सातत्याने कोसळणाऱ्या पावसाचा जोर आता ओसरला आहे. मंगळवारी (ता. ३०) सकाळपासून शहरात पावसाने पूर्णपणे विश्रांती घेतल्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला. परिणामी, कमाल तापमानात किंचित वाढ नोंदविण्यात आली आहे. पुढील दोन दिवसदेखील शहरात पावसाचा जोर कमीच राहणार असून, हवामान साधारणपणे कोरडे राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
शहर आणि उपनगर परिसरात कमाल तापमानातदेखील मोठी वाढ नोंदविण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी २४ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात आलेले कमाल तापमान मंगळवारी २८ अंश सेल्सिअस इतके, तर १९.४ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदवले गेले. पुढील दोन दिवस अतिहलक्या ते हलक्या पावसाची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
पुणे आणि परिसरात बुधवार (ता. १) आणि गुरुवारी (ता. २) कमाल तापमान स्थिर राहणार असल्याची शक्यता असून, कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस इतके आणि किमान तापमान १९ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश सामान्यतः ढगाळ राहणार असून, सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे, तर अतिहलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी (ता. ३) कमाल तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान २७ अंश सेल्सिअस, तर २० अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश सामान्यतः ढगाळ राहणार असल्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
