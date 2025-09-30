घायवळसह कुटुंबीयांची बँकखाती गोठविली
पुणे, ता. ३० ः गोळीबार प्रकरणात स्वित्झर्लंडला फरारी झालेला गुंड नीलेश घायवळसह त्याच्या कुटुंबीयांची १० बँक खाती गोठविण्यात आली आहे. गोठविण्यात आलेल्या बँक खात्यांत ३८ लाख २६ हजार रुपये शिल्लक असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
घायवळने अहिल्यानगर पोलिसांकडून तत्काळ पारपत्र मिळवले आहे. त्या आधारे तो स्वित्झर्लंडला फरारी झाल्यानंतर पुणे पोलिसांनी विविध बँक प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार केला होता. त्यातून नीलेश घायवळ आणि त्याच्या कुटुंबीयांतील १० जणांची बँक खाती असल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर पोलिसांनी दिलेल्या पत्रानुसार संबंधित बँक प्रशासनाने नीलेश घायवळ, शुभांगी घायवळ, स्वाती नीलेश घायवळ, कुसुम घायवळ, पृथ्वीराज एंटरप्रायझेस ही बँक खाती गोठवली आहेत. या १० बँक खात्यांत एकूण ३८ लाख २६ हजार रुपये आहेत. त्यामुळे आता त्या खातेदारांना बँकेद्वारे कोणताही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही.
मदत करणाऱ्यांची तपासली जातेय कुंडली
घायवळ याने स्वतःच्या आडनावात फेरफार करून पारपत्र मिळविल्याचा संशय पोलिसांना आहे. ‘घायवळ’ऐवजी ‘गायवळ’ असे नाव त्याने पारपत्रासाठी वापरले आहे. त्याला पारपत्र बनविण्यासाठी मदत करणाऱ्या प्रत्येकाची कुंडली पुणे पोलिसांकडून तपासली जात आहे. दरम्यान दुचाकीची बनावट वाहन क्रमांकाची पाटी वापरल्याप्रकरणी घायवळवर कोथरूड पोलिस ठाण्यात सोमवारी (ता. २९) आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याचादेखील तपास पोलिसांनी सुरू केला आहे.
