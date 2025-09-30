आठशे एकर जागेची पाच दिवसांत मोजणी
पुणे, ता. ३० : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन मोजणीचे काम गतीने सुरू असून, पाच दिवसांत सुमारे ८०० एकर जमिनीची मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
पुरंदर तालुक्यातील कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी, खानवडी, उदाचीवाडी आणि वनपुरी या सात गावांमध्ये विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. यासाठी तीन हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. पुरंदर विमानतळासाठी सुमारे ९४ टक्के क्षेत्राची संमतीपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे आली आहेत. सात गावांतील ३ हजार २२० शेतकऱ्यांनी सुमारे २ हजार ८१० एकर क्षेत्रासाठी संमतीपत्रे सादर केली आहेत. जमीन मोजणीला जिल्हा प्रशासनाकडून शुक्रवारपासून (ता. २६) सुरुवात झाली. ही मोजणी ड्रोन आणि प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन केली जात आहे. त्यासाठी पाच पथके तयार करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये आणखी एक पथक वाढविले असून, सहा पथकांच्या माध्यमातून मोजणी केली जात आहे. महसूल विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुरंदर उपसा सिंचन आणि इतर शासकीय विभागातील अधिकारी-कर्मचारी ही मोजणी करत आहेत, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली.
शेतकऱ्यांनी मोजणीच्या वेळी उपस्थित राहावे
स्थानिक शेतकरी तसेच बाहेरगावी राहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मोजणीच्या वेळी उपस्थित राहावे. त्यांच्या जमिनीत असणाऱ्या फळझाडांसह मालमत्तेची माहिती द्यावी, जेणेकरून अचूकता आणि पारदर्शकता राहील, असे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.
