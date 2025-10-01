महावितरणकडून ग्राहक सेवा कार्यालयांची पुनर्रचना
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १ : महावितरणअंतर्गत थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांची प्रायोगिक तत्त्वावर पुनर्रचना करण्यात येत आहे. महिनाभरात पुनर्रचनेचा आढावा घेऊन अंतिम मसुदा एक नोव्हेंबरपासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार आहे.
पूर्वीच्या रचनेचा परिणाम ग्राहकसेवेवर झालेला दिसून येत आहे. त्यामुळे कामांचा ताण कमी करून निवडक कामांची जबाबदारी द्या, अशी मागणी अभियंता व कर्मचारी संघटनांची गेल्या दहा वर्षांपासून आहे. त्यामुळे महावितरणने विशेष समिती स्थापन करून थेट ग्राहकसेवा देणारा उपविभाग व शाखा कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. ती करताना ग्राहकसंख्येनुसार अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात आणखी दोन विभाग कार्यालये, ३७ उपविभाग आणि ३० शाखा कार्यालयांची नव्याने निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे ८७६ अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या वाढणार आहे.
महत्त्वाचे
१) महावितरणअंतर्गत १६ परिमंडलांमध्ये १४७ विभाग, ६५२ उपविभाग व ३२७४ शाखा कार्यालये
२) ४,१८८ उपकेंद्रांमध्ये सुमारे ४४ हजार अभियंते व तांत्रिक कर्मचारी कार्यरत
३) उपविभाग व शाखा कार्यालयाद्वारे नवीन वीजजोडणी, मासिक वीजबिल, सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी वीज यंत्रणेची नियमित देखभाल, तांत्रिक बिघाडांची दुरुस्ती, वीजबिलांची थकबाकी वसुली, वीजहानी आदी कामे केली जातात
४) त्यामुळे अभियंते व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी १० ते १२ प्रकारची कामे करावी लागतात
५) ही रचना सुमारे २५ वर्षांपूर्वीची आहे व त्यावेळच्या ग्राहकसंख्येनुसार करण्यात आली होती
अशी आहे पुनर्रचना
- महावितरणच्या विभाग कार्यालयांमध्ये कोणताही बदल न करता त्यात विभागीय देखभाल व दुरुस्ती अशा दहा सदस्य असलेल्या पथकांची निर्मिती
- विभागातील सर्व उपकेंद्रे व ३३ केव्ही वीजवाहिन्यांची देखभाल व दुरुस्तीचे काम या पथकाकडे राहणार
- सर्व उपविभागांची महसूल व देयके तसेच देखभाल व दुरुस्ती अशी विभागणी. त्यामुळे एका विभागात सध्या चार उपविभाग कार्यालये असल्यास पुनर्रचनेत देखभाल व दुरुस्ती तसेच महसूल व देयके असे प्रत्येकी दोन उपविभाग राहतील
- देखभाल व दुरुस्ती उपविभाग वीजयंत्रणेची कामे, नवीन वीजयंत्रणा उभारणे, वीजपुरवठ्याच्या तक्रारींच्या निवारणाची कामे करतील
- महसूल व देयके उपविभाग नवीन वीजजोडणी, अचूक बिलिंग, बिलिंग तक्रारींचे निवारण व थकबाकी वसुली कामे करतील
- अभियंते व कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे नियमानुसार तास निश्चित करून ताण कमी करण्यात आला आहे
