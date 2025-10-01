सराफ बाजारात नाणे, बारची खरेदी वाढली
पुणे, ता. १ : दसरा हा शुभ मुहूर्तांपैकी एक मानला जात असून, या दिवशी सोने खरेदीला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे यावर्षीही हा सण खरेदीच्या उत्साहात मोठी भर घालणार आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांत सोने व चांदीच्या भावात झालेल्या वाढीमुळे गुंतवणूकदारांचा ओढा नाणे आणि बारकडे वाढलेला दिसत आहे. याव्यतिरिक्त हिऱ्यांच्या दागिन्यांनाही मोठी मागणी असून, दसऱ्याच्या तोंडावर दागिन्यांच्या विक्रीत समाधानकारक वाढ दिसून येत आहे.
दसऱ्यापासून शुभ खरेदी हंगामाची सुरुवात होत असते. त्यानंतर लग्नसराई आणि दिवाळीचा हंगाम येतो. त्यामुळे या काळात दागिन्यांच्या विक्रीला नेहमीच चांगले दिवस येतात. या वर्षी विशेषतः रत्न व दागिने उद्योगात उत्साहाचे वातावरण आहे. ग्राहकांनी सोनं व चांदीत गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात चौकशी सुरू केली असून, त्यावर आधारित मागणीत वाढ जाणवते आहे.
यावर्षी दसरा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात येत असल्याने उद्योग क्षेत्राला अत्यंत सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. या काळात हलक्या वजनाच्या दागिन्यांची विशेष मागणी आहे. तसेच, ग्राहक जुने सोने बदलून नवीन दागिने घेण्याकडे वळले असून, त्याचा विक्रीत मोठा वाटा आहे. त्यामुळे सोन्याच्या व्यापारात गतिमान वातावरण निर्माण झाले आहे.
सध्या सोने आणि चांदीचे भाव वाढल्याने नाणे आणि बारमध्ये गुंतवणुकीची मागणी वाढली असून, यामध्ये आधीपासूनच चांगला ओघ दिसत आहे. हिऱ्यांच्या दागिन्यांमध्येही उत्सवापूर्वी मागणी वाढताना दिसत आहे. यावर्षी रत्न आणि दागिने उद्योगात सर्वसाधारणपणे अत्यंत समाधानकारक वातावरण आहे. सोने व चांदीतील गुंतवणुकीवर आधारित मागण्यांमध्ये स्पष्ट वाढ दिसते आहे. हलक्या वजनाच्या दागिन्यांच्या बुकिंगला उत्तम प्रतिसाद आहे, तर जुने सोने बदलून नवीन सोने खरेदी करण्याकडेदेखील ग्राहकांचा कल आहे. ज्याचा विक्रीत जवळपास ५० ते ५५ टक्के वाटा आहे. एकूणच, या हंगामाची सुरुवात अत्यंत सकारात्मक वातावरणात होत आहे.
- डॉ. सौरभ गाडगीळ, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएनजी ज्वेलर्स
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.