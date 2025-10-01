भटक्या विमुक्तांचा समावेश आदिवासींमध्ये करा विशेष मुक्त आदिवासी फेडरेशनची मागणी
पुणे, ता. १ : मराठा आंदोलनापुढे झुकून शासनाने मराठ्यांना ‘ओबीसी’मध्ये प्रवेश दिला आहे. त्यामुळे आधीच कमी प्रतिनिधित्व मिळत असलेल्या भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण आता आणखी कमी झाले आहे. आमचा समावेश हा आदिवासी जातींमध्ये करा, अशी मागणी भटके विमुक्त प्रवर्गाचे अभ्यासक भरत विटकर व सेवानिवृत्त पोलिस उपअधीक्षक मच्छिंद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केली. त्यासाठी राज्यातील विविध संघटनांची मिळून विशेष मुक्त आदिवासी फेडरेशनची स्थापना केली असून, गुरुवारी (ता. १६) शनिवारवाडा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा भटक्या विमुक्तांच्या क्रांती मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
डोंबारी, डवरी गोसावी, टकारी, कैकाडी, गोंधळी यांसह विमुक्त १४ व भटक्या २७ जाती आहेत. हा समाज शिक्षणापासून वंचित आहे. त्यामुळे भटक्या समाजबांधवांना साधी घरेही राहायला नाहीत. इतर सुविधा तर मिळतच नाही. आमच्या चालीरीती व परंपरा या आदिवासी जातींशी मिळत्या– जुळत्या आहेत. त्यामुळे आमचा समावेश हा आदिवासी समाजात व्हायला हवा. भटके विमुक्त प्रवर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण स्वतंत्र करावे, तसेच या प्रवर्गाला आदिवासींचा उपगट (एसटी–बी) असे स्वतंत्र घटनात्मक आरक्षण व संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी केली. यावेळी शिवलाल जाधव, राणी जाधव, ऊर्मिला पवार आदी उपस्थित होते.
