विद्यार्थी सहायक समितीचा माहेर मेळावा उत्साहात
पुणे, ता. १ : विद्यार्थी सहायक समितीच्या माजी विद्यार्थिनींचा माहेर मेळावा नुकताच पार पडला. मेळाव्याला विद्यार्थी मंडळाचे अध्यक्ष गणेश काळे, सचिव मनीषा गोसावी, समितीचे कार्यकारी विश्वस्त तुषार रंजनकर, विश्वस्त विनया ठोंबरे, अलकनंदा चौधरी (पाटील) उपस्थित होते. मंडळाचे उपक्रम, पुढील दिशा, उद्दिष्टांबद्दलची आणि भूमिका याबद्दलची माहिती काळे यांनी दिली. मेळाव्यामागील भूमिका गोसावी यांनी नमूद केली. रंजनकर यांनी समितीविषयीचे अनुभव, येणाऱ्या अडचणी, आगामी उपक्रम याबद्दल मनोगत व्यक्त केले. माजी विद्यार्थिनी जान्हवी जोगळेकर यांनी समितीमधील एका विद्यार्थिनीचा उद्योजक बनण्याचा प्रवास सांगितला. परिसंवाद आणि सत्कार सोहळ्याचे निवेदन अनिता देशपांडे आणि ॲड. प्रार्थना सदावर्ते यांनी केले. सामाजिक बांधिलकी जपत समाजासाठी वेगळे काम करणाऱ्या माजी विद्यार्थिनींचा मंडळातर्फे सन्मान करण्यात आला. माधुरी नाईक यांनी मुलींसाठी चार सायकलींसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली.
मेळाव्याला समितीचे विश्वस्त तुकाराम गायकवाड, माजी विश्वस्त सुप्रिया केळवकर, माजी पर्यवेक्षिका उज्वला माटे, मंडळाचे खजिनदार ॲड. देविदास टिळे, मनोज गायकवाड, प्रभाकर पाटील, निसार चौगुले, जिभाऊ शेवाळे, संभाजी सातपुते, डॉ. अभय व्यवहारे, डॉ. प्रसाद आंबीकर, शंकर बारवे, सुनील चोरे उपस्थित होते. स्मिता कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले. सुनीता पाटील यांनी आभार केले.
फोटोः 56698
