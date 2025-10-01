रस्त्यातील अडथळे हटवण्यासाठी पालिका-महावितरणची समिती
पुणे, ता. १ ः शहरातील प्रमुख रस्त्यावरील अडथळे दूर करण्यासाठी महापालिका आणि महावितरणची समिती स्थापन केली जाणार आहे. या माध्यमातून विजेचे खांब, डीपी यासह अन्य अडथळ्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष काम केले जाणार आहे.
शहरातील ३२ रस्ते आणि २० चौकांमधील वाहतूक सुधारणा करण्यासाठी महापालिका, वाहतूक पोलिस, महावितरण यासह अन्य शासकीय विभाग संयुक्तपणे काम करणार आहेत. महापालिकेच्या अभियंत्यांनी या रस्त्यांचे व चौकांचे सर्वेक्षण करून अडथळे काय आहेत, याचा अहवाल सादर केला आहे. त्यानंतर आता महापालिकेने महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली आहे. त्यात अडथळा ठरणारे खांब, फिडर पिलर हटविण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन केली जाणार आहे.
महापालिकेने केलेल्या अहवालानुसार काही चौकात, पदपथांवर महावितरणचे विद्युत खांब, फिडर पिलर आहेत. काही ठिकाणी विद्युत वाहिनी बाहेर आलेल्या आहेत. यावर बैठकीत चर्चा झाली आहे. महापालिकेचे व महावितरणचे अधिकारी या अडथळ्यांची आणि प्रत्यक्ष पाहणी करून ते कुठे हलविणे शक्य आहेत, त्यावर अन्य उपाययोजना काय करता येईल याचा निर्णय घेणार आहेत. महावितरणने दिलेल्या माहितीनुसार पदपथांवर सुमारे ७० हजार पिलर आहे. ते बाजूला करण्याविषयी या बैठकीत चर्चा झाली. वाहतुकीला अडथळा ठरणारे हे खांब, फिडर पिलर स्थलांतरित केले जातील, असे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी सांगितले.
