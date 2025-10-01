व्यसनमुक्ती प्रचारासाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन
पुणे

व्यसनमुक्ती प्रचारासाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन

Published on

पुणे, ता. १ : पुणे जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये व्यसनमुक्तीचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी २ ते १५ ऑक्टोबरदरम्‍यान महाविद्यालयीन स्तरावर चित्रकला, वक्‍तृत्व तसेच निबंध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ही स्पर्धा केंद्र शासनाकडील मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना (एनएपीडीडीआर) व नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) अंतर्गत महाविद्यालयीन तरुणांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी आयोजित केली जात आहे.
यामध्‍ये जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता, संचालक, प्राचार्य यांनी आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी या स्पर्धांचे आयोजन करावे, महाविद्यालयीन स्तरावर विजयी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची राज्य स्तरावर अंतिम निवड करून प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांक निश्‍चित करावेत आणि त्यांची नावे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे कार्यालयास २४ ऑक्टोबरपर्यंत सायंकाळी पाचपर्यंत कळवावीत, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com