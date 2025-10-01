गौतमी पाटीलच्या मोटारीला अपघात, रिक्षाचालकासह तिघेजण जखमी
पुणे, ता. १ : नृत्यांगना गौतमी पाटील हिच्या भरधाव मोटारीने रिक्षाला जोरदार धडक दिल्याची घटना नवले पूल परिसरात घडली. या अपघातात रिक्षाचालकासह दोन प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.
सामाजी विठ्ठल मरगळे (वय ४४, रा. सिंहगड रस्ता) असे गंभीर जखमी झालेल्या रिक्षाचालकाचे नाव आहे. याप्रकरणी रिक्षाचालक युवराज साष्ठे (वय ३२, रा. धायरी) यांनी सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार मोटार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई-बंगळूर महामार्गावर वडगाव बुद्रूक येथील विश्वास हॉटेलसमोर उभ्या असलेल्या रिक्षाला मोटारीने पाठीमागून धडक दिली. मंगळवारी पहाटे सव्वापाचच्या सुमारास हा अपघात झाला. यात रिक्षाचालक आणि दोन प्रवासी जखमी झाले आहेत. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अपघाताच्या वेळी गौतमी पाटील स्वतः मोटारीत नव्हती. तिचा खासगी चालक ही मोटार चालवत होता. अपघातानंतर मोटारचालक पसार झाला. परंतु पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत मोटारचालकाला ताब्यात घेतले. अपघातात रिक्षाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या मोटारीत आणखी कोण होते, याची माहिती मिळू शकली नाही. अपघातानंतर सिंहगड रस्ता पोलिसांकडून या परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.