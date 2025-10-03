आज पुण्यात ४ ऑक्टो. २०२५ शनिवार
सकाळी ः
व्याख्यान ः मराठा सेवा संघ व संगीतसूर्य केशवराव भोसले सांस्कृतिक परिषद व पुणे महानगरपालिका आयोजित ः केशवराव भोसले यांच्या १०४ व्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या संगीत व नाट्य कारकिर्दीला उजाळा देण्यासाठी व्याख्यान ‘नमन संगीतसूर्याला’ ः व्याख्याते- संजय गोसावी ः अध्यक्षा- वर्षा धाबे ः उद्घाटक- सुनील बल्लाळ ः पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन, घोले रोड, शिवाजीनगर ः १०.००
पुस्तक प्रकाशन ः दिलीपराज प्रकाशनतर्फे ः वैभव केळकर व डॉ. मेघना दलाल लिखित ‘पार्थसूत्र’ आणि ‘बो ॲण्ड बियाँड’ या पुस्तकांचे प्रकाशन ः उपस्थिती- विनय सहस्रबुद्धे, डॉ. मेधा कुलकर्णी ः भानूबेन नानावटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, कर्वेनगर ः ११.००.
सन्मान सोहळा ः जयमाला काळे-इनामदार यांच्या अभिनय-नृत्य कारकिर्दीला ६५ वर्षे पूर्ण झाल्याप्रीत्यर्थ सन्मान सोहळा ः हस्ते- डॉ. सदानंद मोरे ः उपस्थिती- डॉ. किशोर सरपोतदार ः ‘लावण्य’ या विषयावर लावण्यांचे कविसंमेलन ः पत्रकार भवन, नवी पेठ ः ११.००.
दुपारी ः
पुणे मराठी ग्रंथालय आणि ग्रंथसखा वाचनालय आयोजित ः ‘पॅपिलॉन’ या अनुवादित पुस्तकाचा सुवर्णमहोत्सव ः ‘पॅपिलॉन’चे रवींद्र गुर्जर यांचा सत्कार ः अध्यक्ष- धनंजय बर्वे ः उपस्थिती- दिलीप माजगावकर ः पुणे मराठी ग्रंथालयाचे केशव सभागृह ः ३.३०.
सायंकाळी ः
संगीत महोत्सव ः एसएनबीपी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि एस. ई. सोसायटीतर्फे ः स्वरयज्ञ संगीत महोत्सव ः पंडित हरिप्रसाद चौरसिया (बासरीवादन) विदुषी मधुश्री नारायण (गायन), सत्यजित तळवलकर (एकल तबलावादन) विदुषी सानिया पाटणकर (गायन) ः साथसंगत- संतोष घंटे, माधव लिमये, विनायक गुरव, अभिषेक शिनकर ः नाट्यविधा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटरच्या विद्यार्थ्यांचा नृत्याविष्कार ः एस.एन.बी.पी. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती हॉल, येरवडा ः ५.००.
सांगीतिक कार्यक्रम ः राजेश व्यास ग्रुपतर्फे ः डॉ. आनंद नाडकर्णी यांचा ‘फिल्मी नग़मे आणि तुमचा ईक्यू’ हा आगळावेगळा कार्यक्रम ः यशंवतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरूड ः ५.००.
वर्धापन दिन व पुरस्कार वितरण ः शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यंदिन महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मध्यवर्ती मंडळ आयोजित ः याज्ञवल्क्य उद्योजक विकास अभियान (युवा)चा १८ वा वर्धापन दिन ः युवा कलाकार पुरस्कार (मुक्ता बर्वे), युवा उद्योजक पुरस्कार (प्रसाद कुलकर्णी)ः हस्ते- डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ः उपस्थिती- डॉ. मेधा कुलकर्णी ः टिळक स्मारक मंदिर, टिळक रस्ता ः ५.३०.
पुस्तक प्रकाशन ः डॉ. विनोद बिडवाईक लिखित ‘द एक्झिक्युटिव्ह ट्रॅप’ या पुस्तकाचे प्रकाशन ः प्रमुख पाहुणे- डॉ. संतोष भावे, उदय जाधव ः क्रॉसवर्ड बुकाथॉन, वेस्टएंड मॉल, औंध ः ५.३०.
प्रकाशन समारंभ ः आर्यबाग सांस्कृतिक परिवार आयोजित ः ‘आर्यबाग’ दिवाळी अंकाचे प्रकाशन ः डॉ. नंदू मुलमुले आणि ओंकार जाधव यांच्या ‘वेड’ विषयावर गप्पा ः भांडार संस्थेचा नवमल फिरोदिया हॉल, लॉ कॉलेज रस्ता ः ५.३०.
व्याख्यान ः देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण शिक्षणोत्तेजक संस्था आयोजित ः वैदिक आणि शारदीय व्याख्यानमाला ः विषय- बीज मंत्र ः वक्ते- प्रणव गोखले ः एकनाथ मंगल कार्यालय, ५२४ बुधवार पेठ, जुनी तपकीर गल्ली ः ६.००.
व्याख्यान ः केळकर्स हेल्थ सोल्युशन्सतर्फे ः विषय- खादी विचार आणि निसर्गोपचार (सरकी ते कापड याचे प्रात्यक्षिक) ः वक्ते- रुबी रमा प्रवीण ः केळकर्स हेल्थ सोल्युशन्स, १४२८, सदाशिव पेठ, पुणे विद्यार्थी गृहाजवळ ः ६.००.
सांगीतिक कार्यक्रम ः आसमंत बेनेव्होलन्स फाउंडेशनतर्फे ः ‘अमृत वर्षा’ रात्रीच्या व उत्तर रात्रीच्या रागांची सांगीतिक मैफल ः सादरकर्ते- नागेश आडगावकर, रागेश्री वैरागकर, मीनल दातार, आदित्य मोडक, धनश्री घैसास, केदार केळकर, अंकिता जोशी, मेहेर परळीकर, आदित्य खांडवे ः पं. संगीत मिश्रा (सारंगी), अनुप कुलथे (व्हायोलिनवादन) ः भरत नाट्य मंदिर, सदाशिव पेठ ः ६.००.
उद्घाटन ः युवामैत्री हेल्पलाइनचे उद्घाटन ः व्ही. के. राजवाडे सभागृह. भारत नाट्य मंदिराजवळ, भारत इतिहास संशोधक मंडळ, सदाशिव पेठ ः ६.००.
संगीत मैफील ः संगीताचार्य पंडित द. वि. काणेबुवा प्रतिष्ठानतर्फे ख्यातनाम सतारवादक उस्ताद विलायत खान साहेब यांच्या जन्मदिनानिमित्त ः संदीप आपटे यांचे सतारवादन ः एम. ई. एस. सभागृह, मयूर कॉलनी, कोथरूड ः ६.००.
संगीत मैफील ः अल्फा इव्हेंट्सतर्फे ः सायंकालीन रागांची मैफील- स्वरार्चना ः अपर्णा पणशीकर व स्मिता देशपांडे यांचे गायन ः साथसंगत- लीलाधर चक्रदेव (संवादिनी), संजय देशपांडे ः सेवा भवन, सी.डी.एस.एस. चौक, एरंडवणे ः ६.००.
प्रकाशन ः पुण्यभूषण फाउंडेशनतर्फे ः पुष्यभूषण दिवाळी अंकाचे प्रकाशन ः हस्ते- चंद्रकांत पाटील व विश्वास पाटील ः सिटी प्राईड, कोथरूड ः ६.३०.
प्रवचन ः भारतीय बौद्ध महासभा आयोजित ः वर्षावास प्रवचनमाला ः विषय- धम्मलिपीचा शोधकर्ता ः प्रवचनकार- प्रकाश नाईक ः सम्राट अशोक बुद्ध विहार, संविधान चौक, वानवडी ः ७.००.
