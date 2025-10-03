‘सुहाना मसाले’ यांच्याकडून राडकर यांच्यावर लघुपट
पुणे, ता. ३ ः देशातील विश्वासार्ह मसाल्यांच्या ब्रँडपैकी एक असलेल्या प्रवीण मसालेवाले
(सुहाना मसाले) यांनी भारतातील सर्वात यशस्वी आयर्नमॅन ट्रायथलीट कौस्तुभ राडकर यांच्या उल्लेखनीय प्रवासाच्या गौरवार्थ एक लघुपट प्रदर्शित केला आहे.
राडकर यांनी वयाच्या ४३ व्या वर्षी जपान येथे ४३ वा आयर्नमॅन पूर्ण केला. हा लघुपट त्यांच्या प्रेरणादायी प्रवासाचे चित्रण करते. यात तब्बल ४३ यशस्वी आयर्नमॅन मागील त्यांची शिस्त, पुढच्या पिढीसाठी मार्गदर्शक म्हणून त्यांची भूमिका अधोरेखित करते. या बाबत राडकर म्हणाले, ‘‘सुहानाने लघुपटाद्वारे माझा प्रवास समाजापुढे आणला, ही माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. शारीरिक क्षमता ही शिस्त, संतुलन आणि योग्य आहार या गोष्टींमध्ये रुजलेली आहे. या लघुपटातून त्या मूल्यांचे प्रतिबिंब उमटते. तरुणांनी जिद्दीने काम करीत आपली स्वप्ने पूर्ण करावीत आणि त्यासाठी कोणता ही शॉर्टकट असू शकत नाही. ”
कौस्तुभ राडकर यांची कहाणी धैर्य, चिकाटी आणि प्रेरणेची आहे. खरी ताकद केवळ जिममध्येच नाही तर दैनंदिन खाण्याच्या सवयीतूनही निर्माण होते, या तत्त्वावर सुहानाची उत्पादने तयार होतात. त्यामुळे आहाराचे महत्त्व आणि राडकरांची चिकाटी महत्त्वाची आहे, असे ‘सुहाना’ने म्हटले आहे.
सोबतचा क्यू- आर कोड स्कॅन करून हा लघुपट पाहता येईल.
फोटो ः 56937, 56938
