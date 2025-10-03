बाणेरमधील वाहतूक कोंडीवर लवकरच तोडगा
पुणे, ता. ३ ः बाणेर परिसरातील नागरिकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून भेडसावत असलेल्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम तसेच माजी खासदार वंदना चव्हाण, महापालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष बाबूराव चांदेरे यांच्या सोबत शुक्रवारी या ठिकाणी पाहणी केली. प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर येथील समस्येवर ठोस निर्णय घेण्याची दिशा निश्चित करण्यात आली.
हॉटेल पॅन कार्ड क्लब व धनकुडे वस्ती परिसराकडे जाणाऱ्या मुख्य चौकात नेहमीच प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असून, अरुंद रस्त्यामुळे स्थानिक नागरिकांसह हजारो रहिवाशांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर चांदेरे यांनी पाहणीसाठी पाठपुरावा केला. या चौकातील वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी रस्ता रुंदीकरणासाठी प्रस्तावित रस्त्यामध्ये येणाऱ्या जागांबाबत मूळ जागा मालकांशी सकारात्मक चर्चा झाली असून, त्यांना न्याय्य मोबदला देण्याचे आश्वासन महापालिका प्रशासनाने दिले. रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर हा रस्ता थेट मुंबई-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाला जोडला जाणार आहे. यामुळे वाहतूक सुरळीत होऊन नागरिकांना दररोजच्या कोंडीपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे. या पाहणीदरम्यान सोसायट्यांमधील रहिवाशांसह पुणे महानगरपालिकेचे मुख्य अभियंता (पथ) अनिरुद्ध पावसकर, उपायुक्त (घनकचरा) संदीप कदम, उपायुक्त (परिमंडळ २) संतोष वारुळे, सहाय्यक आयुक्त गिरीश दापकेकर आदी अधिकारी, रहिवासी उपस्थित होते.
बाणेरसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या भागात पायाभूत सुविधा सक्षम असणे अत्यंत गरजेचे आहे. पॅनकार्ड क्लब जवळील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ता रुंदीकरण होणार असून त्यासाठी सकारात्मक चर्चा, निर्णय झाला. विविध सोसायट्यांमधील नागरिकांचे सहकार्य आणि प्रशासनाची तत्परता यामुळेच रुंद रस्त्याचे स्वप्न आता वास्तवात उतरणार आहे.
- बाबूराव चांदेरे, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष, पुणे महापालिका
