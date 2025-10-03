लोकमान्यनगरच्या रहिवाशांचा म्हाडाच्या कार्यालयाला घेराव
पुणे, ता. ३ : ‘बांधकामावर आणलेली स्थगिती त्वरित उठवा,’ या मागणीसाठी पुणे लोकमान्यनगर बचाव कृती समिती आणि महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड पुनर्विकास कृती समिती यांच्या वतीने शुक्रवारी म्हाडाच्या इमारतीला घेराव घालत आंदोलन केले.
‘घर आमच्या हक्काचे,’ ‘मुर्दाबाद मुर्दाबाद राज्य शासन मुर्दाबाद,’ ‘म्हाडाचा धिक्कार असो’ अशा घोषणांनी आंदोलनकर्त्यांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. या वेळी म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील आणि मुख्य अधिकारी राहुल साकोरे यांना भेटून आंदोलनकर्त्यांनी निवेदन दिले. ॲड. गणेश सातपुते आणि अजय बल्लाळ यांच्या नेतृत्वाखाली रहिवाशांनी हे आंदोलन केले.
‘आम्हाला आमची स्वप्ने साकार करू द्या, आमच्या घरांवर, विकासकांवर आणलेली स्थगिती अगोदर उठवा, मगच चर्चा’ अशी नागरिकांनी ठाम भूमिका घेतली. परिणामी गोंधळातच वादळी चर्चा झाली. ‘तुम्ही आम्हाला गृहित धरू नका, एकल विकासाला आमचा विरोध आहे, आमचा आम्हाला विकास करू द्या,’ अशा मागण्या या समितीच्या वतीने करण्यात आल्या.
या वेळी ॲड. सातपुते म्हणाले, ‘‘गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हाडा राज्यात सर्वत्र गृहनिर्माणाची कामे करते आहे. मात्र, त्यांनी केलेल्या बांधकामांची आणि नागरिकांची अवस्था चिंताजनक आहे. तेथील बांधकामांचा पुनर्विकास होणे अत्यंत गरजेचे आहे.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.