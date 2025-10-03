अंतिम प्रभाग रचना सोमवारपर्यंत जाहीर होणार पुणे महापालिका

पुणे, ता. ३ ः पुणे महापालिकेच्या अंतिम प्रभाग रचनेला राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली असून, ही प्रभाग रचना सोमवारपर्यंत जाहीर होणार आहे. हरकती सूचनांवर सुनावणी घेतली असली तरी प्रारूप प्रभाग रचनेतील हे बदल राजकीय सोय बघून होणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे अंतिम झालेल्या प्रभाग रचनेत महायुतीमधील कोणत्या पक्षाने कुरघोडी केली हे यातून स्पष्ट होणार आहे.
महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी २०११ या वर्षाची लोकसंख्या गृहित धरुन प्रभागरचना करावी, अशा सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने दिल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने ३४ लाख ८१ हजार ३५९ लोकसंख्या लक्षात घेत प्रभागरचना केली आहे. यामध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ४ लाख ६८ हजार तर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या ४० हजार आहे. या लोकसंख्येच्या आधारे १६५ नगरसेवकांची निवड करण्यात येणार असून, यासाठी चार सदस्यांचे ४० आणि पाच सदस्यांचा एक असे मिळून ४१ प्रभाग निश्चित करण्यात आले आहेत. यावर ५ हजार ९२२ हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. बालगंधर्व रंगमंदिर येथे झालेल्या सुनावणीमध्ये सुमारे ८०० नागरिकच उपस्थित राहिले होते. यामध्ये प्रामुख्याने अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षीत प्रभाग बदलणे, प्रभागाची नावे बदलावीत अशा हरकतींचा समावेश होता.
राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी हरकती सुनावणीचा अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. त्यानंतर शासनाने हा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केला. अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्यासाठी ६ ऑक्टोबर पर्यंतची मुदत निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे. त्यामुळे आयोगाने आज (शुक्रवारी) पुणे महापालिकेच्या अंतिम प्रभाग रचनेला मंजुरी दिली आहे. शनिवारी व रविवारी शासकीय सुटी असल्याने या दिवशी प्रभाग रचना जाहीर होण्याची शक्यता कमी नाही. प्रभाग रचनेचे गॅझेट, नकाशे हे सोमवारी जाहीर होतील, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
नाराजीनंतर बदल होणार का?
प्रारूप प्रभाग रचनेमध्ये पुण्यातील अनेक प्रस्थापित नगरसेवकांना, विरोधी पक्षांना प्रतिकूल प्रभाग रचना झाल्याने वाद निर्माण झाला आहे. ही प्रभाग रचना भाजपला फायदेशीर असल्याचे सांगितले जात असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही त्यावर नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे महायुतीमधील वाद समोर आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी महत्त्वाचे असणारे प्रभाग हे हडपसर, खडकवासला, वडगाव शेरी या विधानसभा मतदारसंघात आहेत. त्यामुळे दादांच्या नाराजीनंतर अंतिम प्रभाग रचनेत तेथे काय बदल होतात, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
‘‘शासनाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीच्या अंतिम प्रभाग रचनेला राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे. या प्रभाग रचनेचा शासकीय आदेश सोमवारपर्यंत जाहीर होईल.’’
- प्रसाद काटकर, उपायुक्त, निवडणूक शाखा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.