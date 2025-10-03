तडीपार सराईत गुन्हेगारासह चौघांना शस्त्रासह अटक
पुणे, ता. ३ : शहरातून तडीपार करूनही आदेशाचा भंग करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारासह चौघांना गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकाने मंतरवाडी परिसरातून अटक केली. आरोपींच्या ताब्यातून देशी बनावटीचे पिस्तूल, तीन जिवंत काडतुसे आणि मोटार जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अमर हनुमंत गाडे (वय २९, रा. थिटे वस्ती, खराडी), गोपाळ संजय यादव (वय २६), सनी संजय यादव (वय २७, दोघेही रा. कामठीपुरा, ता. शिरूर) आणि निशांत भगवान भगत (वय २७, रा. भेकराईनगर, पापडे वस्ती, फुरसुंगी) अशी अटक केलेल्या सराईतांची नावे आहेत.
गोपाळ यादवला पुणे शहर आणि ग्रामीण हद्दीतून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले होते. मात्र, तो परत शहरात वास्तव्यास असल्याची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक गौरव देव यांना मिळाली. यादव आणि त्याचे साथीदार हडपसर- सासवड रस्त्यावरील फुरसुंगी परिसरातून आलिशान मोटारीतून जात असल्याचे समजताच मंतरवाडी फाटा येथे सापळा रचून त्यांना अटक करण्यात आली.
गाडेने त्याचे मित्र गोपाळ आणि निशांत यांच्यासमवेत मध्यप्रदेशातील सेंदवातून ११ मे रोजी पिस्तूल खरेदी केल्याचे सांगितले. त्यासाठी सनी यादवने पैसे दिल्याचेही निष्पन्न झाले.
अतिरिक्त पोलिस आयुक्त पंकज देशमुख आणि पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक वाहिद पठाण यांच्या पथकातील उपनिरीक्षक गौरव देव, पोलिस अंमलदार सुरेंद्र जगदाळे, अनिल कुसाळकर, सचिन रणदिवे, किरण पडयाळ, चेतन आपटे, दिलीप गोरे, अमोल राऊत, प्रशांत शिंदे, गणेश खरात आणि पवन भोसले यांनी ही कारवाई केली.
