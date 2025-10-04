बजाज ऑटो समवेत ‘सीओईपी’चा करार विद्यार्थ्यांना मिळणार ‘बजाज इंजिनिअरिंग स्किल ट्रेनिंग’
पुणे, ता. ४ : सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ (सीओईपी) आणि बजाज ऑटो लिमिटेड यांच्यात ‘बजाज इंजिनिअरिंग स्किल ट्रेनिंग’ (बेस्ट) कार्यक्रमासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. उद्योग आणि उच्च शिक्षण यांना जोडणारा हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम असून, सीओईपी विद्यापीठ हे ‘बेस्ट’ कार्यक्रमाशी संलग्न होणारे राज्यातील पहिले विद्यापीठ आहे.
या करारांतर्गत ‘सीओईपी’मध्ये सुरवातीला दोन अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यात ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ हा अभ्यासक्रम इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग विभागाच्या साहाय्याने राबविण्यात येणार आहे. ‘इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम’, ‘इलेक्ट्रॉनिक प्रीकंप्लायन्स’ हा अभ्यासक्रम इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग विभागाच्या साहाय्याने राबविण्यात येणार आहे. बजाज ऑटो लिमिटेडच्या औद्योगिक क्षेत्राची सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) निधीतून १३ कोटी रुपयांच्या निधीतून सीओईपीत अत्याधुनिक प्रयोगशाळांसह ‘बेस्ट’ केंद्र उभारण्यात येणार आहे. ‘सीओईपी’च्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष विनायक पै म्हणाले, ‘‘बजाज ऑटो लिमिटेडसमवेत केलेली भागीदारी ‘सीओईपी टेक’च्या परिवर्तन यात्रेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.’’
..............
‘‘उदयोन्मुख तंत्रज्ञान शिक्षणात प्रत्यक्ष अनुभव आणि उद्योगसंगती आणण्यासाठी ‘सीओईपी’ कायमच प्रयत्नशील राहिले आहे. बजाज ऑटो लिमिटेडचे हे सहकार्य केवळ एक करारापुरते मर्यादित नाही. तर, नवोपक्रमशील विचारसरणी कृतीत आणण्याच्यादृष्टीने उचललेले पाऊल आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम या अभ्यासक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यात येणार आहे. याद्वारे विद्यार्थ्यांची जागतिकस्तरावर नोकरी मिळविण्याची क्षमता वाढणार आहे.’’
- डॉ. सुनील भिरूड, कुलगुरू, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.