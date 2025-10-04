रामराज कॉटन कंपनीतर्फे ग्रॅंड फेस्टिव्ह कलेक्शन
पुणे, ता. ४ : पारंपरिक पेहरावांच्या क्षेत्रातील अग्रगण्य नाव असलेल्या रामराज कॉटन कंपनीने आपल्या ग्रॅंड फेस्टिव्ह कलेक्शनमध्ये ‘स्वयंवर ग्रँड’, ‘परिणयम ग्रँड’, ‘संकल्पम ग्रँड’ आणि ‘द लक्झ सेट’ सादर केले आहेत. हे कलेक्शन विवाह, सणासुदीनिमित्त होणारे कौटुंबिक सोहळे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी साजेसे आहे.
‘स्वयंवरम ग्रँड’ आणि ‘परिणयम ग्रँड’ कलेक्शन आर्ट सिल्क कापडापासून तयार केले असून, यामध्ये शर्ट, धोतर आणि टॉवेल असा पेहराव एकत्रित केला आहे. ‘द लक्झ सेट’मध्ये १०० टक्के सुती शर्ट आणि जॅकर्ड डिझाइनचे काठ असलेले धोतर यांचा समावेश आहे. ‘संकल्पम ग्रँड’मध्ये सोनेरी टिश्यू जॅकर्ड शर्ट आणि त्याच्याशी मेळ साधणारे धोतर यांची जोडी आहे.
रामराज कॉटनचे अध्यक्ष के. आर. नागराजन म्हणाले, ‘‘आमच्या ग्रॅण्ड फेस्टिव्ह कलेक्शनमध्ये आमचा दर्जा आणि परंपरेबद्दलचा उत्कट आदर दिसून येतो. आयुष्यातील खास क्षण आणि मोठ्या सोहळ्यांसाठी तयार केलेल्या या पारंपरिक वेशभूषेतून सौंदर्य, परंपरेची झलक आणि सणाचा आनंद प्रकट करते.’’ ‘ग्रॅंड फेस्टिव्ह कलेक्शन’ रामराज कॉटनच्या सर्व शोरूम्समध्ये व ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध आहे.
