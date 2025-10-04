सामाजिक बांधिलकीतून मुलांना दाखविला ‘दशावतार’ चित्रपट
पुणे, ता. ४ : शशांक वाघ आणि त्यांच्या मित्र परिवाराने सामाजिक बांधिलकी जपत निवारा वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिक तसेच विद्यार्थ्यांना ‘दशावतार’ या चित्रपटाचा खेळ दाखवण्याचा अभिनव उपक्रम आयोजित केला होता. वाघ यांचे शाळेतील काही मित्र तसेच ‘बॅंक ऑफ बडोदा’च्या निवृत्त समूहातील सहकाऱ्यांनी यासाठी पुढाकार घेतला.
निवारा वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिक, ‘मानव्य’ संस्थेतील मुले-मुली, किष्किंधानगर परिसरातील मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी धडपडणाऱ्या विकास व गौरी बोरकर यांच्या अभिनव फाउंडेशनची ६५ मुले-मुली, डॉ. शरयू घोले यांच्या सुमती बालवन शाळेतील १४० मुले-मुली आणि मित्रपरिवारातील सुमारे ५५ सदस्य, अशा सर्वांना बुधवारी कोथरूडच्या सिटी प्राइड येथे हा चित्रपट विनामूल्य दाखवण्यात आला. शारदा ग्रुप, उद्योजक प्रवीण लुंकड, अरुण बहिरट, किरण वाळवेकर, ‘बॅंक ऑफ बडोदा’चे निवृत्त अधिकारी विवेक रानडे, संशोधक मनोज बनसोडे यांनी या उपक्रमासाठी सहकार्य केले. यावेळी चित्रपटाचे सहनिर्माते आदित्य जोशी, दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर, सुगंधा लोणीकर हे आवर्जून उपस्थित होते. ज्येष्ठ कर सल्लागार गोविंद पटवर्धन आणि ‘बँक ऑफ बडोदा’चे माजी संचालक विठ्ठल चव्हाण यांच्या हस्ते जोशी व खानोलकर यांचा सत्कार करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.