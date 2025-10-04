कासेवाडी परिसरात १२ वाहनांची तोडफोड
पुणे, ता. ४ : रिक्षात बसण्यास मनाई केल्याने अल्पवयीन मुलांनी भवानी पेठेतील कासेवाडी भागात दहशत पसरवून वाहनांची तोडफोड केली. शुक्रवारी रात्री हा प्रकार घडला. अल्पवयीन मुलांनी दगडफेक करून रिक्षा, टेम्पो, कार अशा १२ वाहनांच्या काचा फोडल्या. या प्रकरणी चार अल्पवयीनांना खडक पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कासेवाडी भागात वसाहतीत मुले राहायला आहेत. त्यातील काही मुले रिक्षात गप्पा मारत थांबतात. शुक्रवारी रात्री मुले रिक्षात गप्पा मारत होती. त्यावेळी एका रिक्षाचालकाने त्यांना रिक्षात बसण्यास मनाई केली. यावरून अल्पवयीन मुले चिडली. त्यांनी मध्यरात्री पिंपळमळा परिसरात लावलेल्या रिक्षा, टेम्पो आणि मोटारीच्या काचांवर गज मारले, तसेच दगडफेक करून काचा फोडल्या. या घटनेमुळे परिसरातील रहिवाशांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. रहिवाशांनी या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली.
या प्रकरणी चार अल्पवयीनांना ताब्यात घेतले आहे, अशी माहिती खडक ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.