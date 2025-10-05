स्वयम् पुनर्विकासासाठी सोसायट्यांनी पुढे यावे
पुणे, ता. ५ : ‘स्वयम् पुनर्विकासामध्ये नागरिकांना अधिक फायदा होतो. राज्य सरकारचे पाठबळही मिळते. त्यामुळे सोसायट्यांनी स्वयम् पुनर्विकासासाठी पुढे यावे,’’ असे आवाहन विधान परिषदेतील गटनेते आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ आणि स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी रविवारी केले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमासाठी दरेकर पुण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन उपस्थित होते.
दरेकर म्हणाले, ‘‘स्वयम् पुनर्विकासाला गती मिळावी, यासाठी सरकारकडून एक समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादरही केला आहे. त्यामध्ये स्वयम् आणि स्वयं-समूह पुनर्विकासासाठी प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी शिफारस केली होती. ती सरकारने मान्य करीत प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. अनेक सवलती देऊ केल्या आहेत. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यात मोडकळीस आलेल्या, जुन्या झालेल्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासंदर्भात मोठे काम होणार आहे. सरकारचेही त्याला पाठबळ आहे. जसे मुंबईमध्ये स्वयम् पुनर्विकासाला चालना मिळाली, तशीच चालना आता पुण्यासह राज्यभरात देण्याचे काम होणार आहे.’’
मुंबईमध्ये सुमारे एक हजार ६०० स्वयम् पुनर्विकासासाठीचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ४६ प्रस्तावांना कर्ज पुरवठा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी १६ इमारतींचा पुनर्विकासाचे काम झाले असल्याचे दरेकर यांनी नमूद केले.
