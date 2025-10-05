जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियमांना हरताळ
पुणे, ता. ५ : औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात जैववैद्यकीय कचरा (बायोमेडिकल वेस्ट) उघड्यावर टाकला जात आहे. जैववैद्यकीय कचरा गोळा करणाऱ्या संस्थेकडे जमा न करता तो रुग्णालयाच्या परिसरात सर्रास उघड्यावर टाकला जात आहे. या निष्काळजीपणामुळे रुग्णालयातील कर्मचारी, रुग्ण तसेच परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जैववैद्यकीय कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे ही संबंधित आरोग्य संस्थेची जबाबदारी आहे. हा कचरा नेमून दिलेल्या संस्थांकडे हस्तांतरित करावा लागतो. संबंधित संस्था भट्टीमध्ये जाळून त्याची विल्हेवाट लावते. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार संकलन, वर्गीकरण आणि नाश प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असते. मात्र येथे ते पूर्णतः दुर्लक्षित असल्याचे चित्र आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावरील कमानीच्या बाजूला औषधांच्या बाटल्या टाकल्या जातात. या ठिकाणी फिरणारे प्राणी किंवा कचरा वेचक या कचऱ्याच्या थेट संपर्कात येऊन गंभीर आजारांना बळी पडण्याची शक्यता आहे. याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
संरक्षक भिंतीचा अभाव; कचऱ्याचे साम्राज्य
जिल्हा रुग्णालय परिसर ८६ एकरात व्यापलेला आहे. संपूर्ण परिसराला संरक्षक भिंत नसल्याने क्षयरेाग रुग्णालय, संसर्गजन्य रुग्णालय येथील रस्तांवरही हा कचरा पडल्याचे दिसून येतो. विशेष करून परिसराबाहेरील हॉटेलचालक येथे रात्रीच्या वेळी उघड्यावर कचरा टाकतात. त्यामुळे, आजारातून बरे होण्यासाठी आलेल्या रुग्णांचा आजार आणखी बळावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या कचऱ्यावर कुत्रे, इतर प्राणी गुजराण करतात. या घटनेची तातडीने दखल घेऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांनी तत्काळ स्वच्छता करण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. रुग्णालय प्रशासनानेही त्वरित स्वच्छता मोहीम राबवून कचऱ्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे, असे आरोग्य कायकर्ते शरत शेट्टी यांचे म्हणणे आहे.
