आज पुण्यात, सोमवार, दि. ६ ऑक्टोबर २०२५ साठी
आज पुण्यात, सोमवार, दि. ६ ऑक्टोबर २०२५ साठी
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
सायंकाळी
-व्याख्यान : वैदिक आणि शारदीय व्याख्यानमाला : ‘मंत्राचे पुरश्चरण’ या विषयावर डॉ. रवींद्र मुळे यांचे व्याख्यान : आयोजक- देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण शिक्षणोत्तेजक संस्था : स्थळ- श्री एकनाथ मंगल कार्यालय, ५२४, बुधवार पेठ, जुनी तपकीर गल्ली : ६.००.
-पुरस्कार वितरण व पुस्तक प्रकाशन : ‘स्नेहांजली'' साहित्यिक पुरस्काराचा २३वा समारंभ तसेच दोन पुस्तकांचे प्रकाशन : पुरस्कार्थी- प्रकाश देशपांडे : ‘साद मंदिरांची ओळख संस्कृतीची’ (लेखक- आशुतोष बापट) आणि ‘स्वराज्याच्या सौदामिनी’ (लेखिका- वसुधा परांजपे) पुस्तकांचे प्रकाशन : हस्ते व अध्यक्ष- डॉ. गो. बं. देगलूरकर : प्रमुख पाहुणे- माधव भांडारी : आयोजक- स्नेहांजली प्रतिष्ठान (साहित्य विश्व) : निमंत्रक : स्नेहांजली पुरस्कार समिती : स्थळ- एस. एम. जोशी सभागृह, गांजवे चौकाजवळ, पत्रकार भवनशेजारी : ६.००.
-गझल मैफील : ‘ग़ज़लियत- दिल की दास्तां’- कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त नव्या-जुन्या गझलांचा सुमधुर मिलाफ आणि गायक व रसिकांचा संवाद : सादरकर्ती- सन्मिता धापटे-शिंदे : सहकलाकार- दीप्ती कुलकर्णी, अपूर्व द्रविड, अपूर्व गोखले, कार्तिकस्वामी, रोहित कुलकर्णी : प्रमुख उपस्थिती- राहुल मोरे, सुरेश सोनावणे, मेघराज राजेभोसले, नीलेश नवलखा, विजय खळदकर : संवादक- रुहान आणि उल्मेघ : आयोजक- ग़ज़लियत संगीत मंच, पुणे : स्थळ- एम. ई. एस. सभागृह, बालशिक्षण मंदिर : ६.३०.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.