आविष्कार क्रिएशन्सतर्फे नवदुर्गेचा सांगीतिक जागर
पुणे, ता. ५ : शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी, सिद्धिदात्री या देवीस्तुतीतील नऊ देवींच्या रूपांचे साजेसे वर्णन करणाऱ्या नवदुर्गेचा सांगीतिक जागर असलेला कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.
नवरात्रीनिमित्त आविष्कार क्रिएशन्सतर्फे शनिवार पेठेतील गांधर्व महाविद्यालय, तसेच अष्टभुजा देवी मंदिरात भाग्यश्री गोडबोले यांनी देवींवरील स्वरचित बंदिशींच्या ‘नवदुर्गा’चे सादरीकरण केले. या वेळी रागदारी, दोन वेगवेगळ्या शैलींतून चितारलेल्या देवींच्या बालरूपातील आणि तरुणरूपातील मनमोहक चित्रांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले
प्रज्ञा देशपांडे, तेजश्री पिटके यांनीही बंदिशींचे सादरीकरण केले. प्रत्येक देवीचे रूप लक्षात घेऊन भाग्यश्री यांनी हंसध्वनी, सरस्वती, यमन, कलावती, गौरी, हिंडोल, परमेश्वरी, नारायणी, भीमपलास या रागात विविध तालात बांधलेल्या बंदिशी सादर केल्या. ज्येष्ठ संवादिनीवादक प्रमोद मराठे, तसेच त्यांची शिष्या दीप्ती कुलकर्णी यांनी संवादिनीवर, अमित जोशी यांनी तबल्यावर साथसंगत केली. अपर्णा जोशी यांनी निवेदन केले.
