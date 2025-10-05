‘तथागत’ म्हणजे सुखी वाटचालीचे डॉक्टर ‘तथागत - द बुद्धा बॅले’ नृत्यनाट्य कार्यक्रमात डॉ. प्रदीप आवटे यांचे मत
पुणे, ता. ५ ः आपल्या आजाराचे नेमके निदान करणारा आणि आपल्या सुखी वाटचालीसाठी आठ पदरी महामार्ग आपल्यासमोर पसरविणारा बुद्धिमान, संवेदनशील डॉक्टर म्हणजे तथागत गौतम बुद्ध, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ लेखक आणि आरोग्यतज्ज्ञ डॉ. प्रदीप आवटे यांनी केले.
‘केवल कला’तर्फे ‘तथागत - द बुद्धा बॅले’ या नृत्यनाट्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी संगीत दिग्दर्शिका कल्याणी देशपांडे, अभिनेते जयेश संघवी, ज्येष्ठ पत्रकार महावीर जोंधळे, लेखिका इंदुमती जोंधळे, कथक नृत्य तज्ज्ञ अफसर मुल्ला खान आणि माजी नगरसेविका मीनल सरवदे उपस्थितीत होत्या.
डॉ. आवटे म्हणाले, ‘‘तथागत’ हा नृत्याविष्कार विविध मुद्रांमधून भगवान बुद्धांचे जीवन लोकांपर्यंत अतिशय प्रभावी पोहचवतो. या चित्रभाषेमुळे प्रेक्षक स्वतः त्यातून भावार्थ शोधतात, जी बुद्धाच्या विचारांचे दार उघडण्यास मदत करेल.’’
आजच्या काळात राजकीय, सामाजिक ताण वाढत असताना भगवान बुद्धांचे विचार हे योग्य दिशा दाखवतील हेच सत्य आहे. या नृत्याविष्कारात मनातील उजेड, अंधार तसेच हृदयातील दुःख, आनंद यांचे प्रतिबिंब अनुभवता आले, असे मत चित्रपट लेखक-दिग्दर्शक धनंजय भावलेकर यांनी व्यक्त केले.
लेखिका, दिग्दर्शिका आणि निर्मात्या डॉ. सावनी व्ही. म्हणाल्या, ‘‘बुद्धांचे जीवन आणि तत्वज्ञान शास्त्रीय नृत्याविष्कारातून वेगळ्या पद्धतीने मांडण्याचा एका कलाकार म्हणून केलेला हा प्रामाणिक प्रयत्न होता. तथागत गौतम बुद्ध हा सर्वांचा आहे, आपण त्याचे आहोत हीच भावना या निर्मितीमागे होती.’’
यावेळी कथक आणि भरतनाट्यम या भारतीय शास्त्रीय नृत्यशैलींच्या सुंदर संगमातून सुमारे ३३ मिनिटांच्या या ‘तथागत - द बुद्धा बॅले’चे सादरीकरण झाले. यातून राजपुत्र सिद्धार्थाचा बुद्ध होईपर्यंतचा आध्यात्मिक प्रवास रसिकांसमोर उभा राहिला. ‘रूपक’ या भारतीय नाट्यपरंपरेतील प्रतीकात्मक शैलीचा वापर करून कथन अधिक दृष्यदृष्ट्या समृद्ध आणि प्रभावी बनविण्यात आले होते. ध्वनी व्यवस्थापक ओंकार किंकर, प्रकाश योजना धीरज लोंढे तसेच नृत्यांगना कलाकार सेजल, सिया, केतकी, मृणाल, श्रेया, प्रज्ञा आणि दिशा यांचा या सादरीकरणात सहभाग होता.
फोटो ः 57632
