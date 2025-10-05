पुढील दोन दिवस हवामान राहणार स्थिर
पुणे, ता. ५ : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. त्यामुळे उन्हाचा तडाखा वाढला आहे, तर पुढील दोन ते तीन दिवसांत हवामानात फारसा बदल होणार नसल्याने तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
शहर आणि परिसरात रविवारी (ता. ५) सकाळी ढगाळ वातावरण होते, तर दुपारी कडक ऊन पडले होते. मात्र, सायंकाळी पुन्हा ढगाळ वातावरण झाल्यामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला होता. शहरात रविवारी ३० अंश सेल्सिअस इतके कमाल तापमान, तर २१ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविण्यात आले.
पुणे आणि परिसरात सोमवारी (ता. ६) कमाल तापमानात किंचित वाढ होणार असून, कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस इतके, तर किमान तापमान २१ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश अंशतः ढगाळ राहून अतिहलक्या ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी (ता. ७) कमाल तापमान स्थिर राहणार असल्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
