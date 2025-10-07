स्तन कर्करोगावर अशी केली मात
पुणे, ता. ७ : जेव्हा ३४ वर्षीय संगीताची (नाव बदललेले) प्रसूती झाली, त्यावेळी तिला स्तनामध्ये गाठ जाणवत होती. त्याबाबत तिने दोन स्त्रीरोगतज्ज्ञांना विचारले असता त्यांनी दुधाची गाठ असल्याचे सांगितले; परंतु संगीताच्या मनातील शंका काही जात नव्हती. तिने कर्करोगतज्ज्ञाला दाखवले. ही गाठ कर्करोगाची आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी त्यांनी गाठीचा काही भाग तपासणीसाठी पाठवला असता आश्चर्यकारकरीत्या ती गाठ दुधाची नसून कर्करोगाची असल्याचे निदान झाले. पहिल्याच टप्प्यातील कर्करोगाचे निदान झाल्याने शस्त्रक्रिया व केमोथेरपीचे उपचार घेऊन संगीता बरीदेखील झाली.
कर्करोग तज्ज्ञांच्या मते स्तन कर्करोग हा जगभरातील सर्वच महिलांमध्ये झपाट्याने व कमी वयात वाढत आहे. त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी ऑक्टोबर महिना हा ‘स्तन कर्करोग जागृती महिना’ म्हणून पाळला जातो. संगीतासारख्या खूप कमी महिला आहेत, ज्या स्तनातील गाठीकडे दुर्लक्ष करत नाहीत. तिने जर दुर्लक्ष केले असते तर हा कर्करोग दुसऱ्या अवयवात पसरला असता. निदान झाल्यावर डॉक्टरांनी संगीताला बाळाला दूध पाजायचे बंद करण्यास सांगितले. त्यानंतर शस्त्रक्रिया करून ती गाठ काढली व केमोथेरपीचे ८ वेळा उपचार दिले. याचबरोबर तिची जनुकीय तपासणी केली असता त्यामध्ये जनुकीय उत्परिवर्तन (जेनेटिक म्युटेशन) आढळले. तसेच हा कर्करोग तिच्या मावशीलाही झाला असल्यामुळे तिच्यामध्ये कमी वय असतानाही आनुवंशिकरीत्या आल्याची दाट शक्यता तिच्यावर उपचार करणाऱ्या कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. रेश्मा पुराणिक यांनी व्यक्त केली होती.
स्तन कर्करोग हा पूर्वी तो जास्त वयातील महिलांमध्ये दिसत होता, मात्र आता ३० ते ४० वयोगटात त्याचे प्रमाण अधिक आहे. जर स्तनाला गाठ असल्याचे कळताच ती दाखवली तर पहिल्या टप्प्यातच शस्त्रक्रियेद्वारे ती काढून व उपचार घेऊन बरी केली जाऊ शकते. यासाठी केमोथेरपीची गरज पडत नाही. शस्त्रक्रियेत संपूर्ण स्तन काढण्याचीही गरज पडत नाही. सामान्यपणे गाठ काढण्याची शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, रेडिएशन, हार्मोनल थेरपी, टार्गेटेड थेरपी यावर उपलब्ध आहेत. जगात दर आठ मिनिटाला एका महिलेला कर्करोगाचे निदान होते. बदललेली जीवनशैली याला कारणीभूत ठरत आहे.
- डॉ. रेश्मा पुराणिक, कर्करोग तज्ज्ञ
कारणे व काय काळजी घ्याल?
- स्थूलता, व्यायामाचा अभाव, जंक फुडचे सेवन
- गाठ आढळल्यास लवकरात लवकर डॉक्टरांना दाखवा
- निदानाला उशीर झाल्यास उपचारांचा काळही वाढतो
- तरुण महिलांनी आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक
- स्वतः तपासणी करून निदान करू शकता
