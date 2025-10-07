‘हात दाखवा, बस थांबवा’ उपक्रम
पुणे, ता. ७ : ‘पीएमआरडीए’ कार्यक्षेत्रातील ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्ती व रस्त्यालगत राहणाऱ्या नागरिकांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि सोईस्कर व्हावा, यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळातर्फे ग्रामीण भागातील सर्व बसमार्गांवर ‘हात दाखवा, बस थांबवा’ हा उपक्रम मंगळवारपासून (ता. ७) सुरू केला आहे.
‘पीएमपीएमएल’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम होत असून, या उपक्रमांतर्गत ‘पीएमआरडीए’ कार्यक्षेत्रातील ग्रामीण भागांत मार्गावर संचलनात असलेल्या ‘पीएमपीएमएल’ बसला प्रवाशांनी हात दाखविल्यास चालक सेवक बस थांबवून संबंधित प्रवाशांना बसमध्ये प्रवेश देतील. या उपक्रमाचा लाभ जास्तीत जास्त प्रवाशांनी घ्यावा, असे आवाहन परिवहन महामंडळाकडून करण्यात आले आहे.
