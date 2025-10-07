‘पिफ’कडून विशेष ‘मान्सून एडिशन’चे आयोजन
पुणे, ता. ७ : पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांतर्गत (पिफ) येत्या शनिवारी (ता. ११) आणि रविवारी (ता. १२) विशेष ‘मॉन्सून एडिशन’चे आयोजन केले आहे. या उपक्रमाचे हे दुसरे वर्ष असून, याअंतर्गत विधी महाविद्यालय रस्त्यावरील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयात रसिकांना सहा जागतिक चित्रपट पाहता येणार आहेत.
राज्य सरकार आणि पुणे फिल्म फाउंडेशनतर्फे या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. या महोत्सवाला विनामूल्य प्रवेश असून, ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर प्रवेश देण्यात येणार असल्याची माहिती ‘पिफ’च्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निवड विभागाच्या उपसंचालिका आदिती अक्कलकोटकर यांनी दिली.
शनिवारी दुपारी ४ वाजता ‘द टाइम इट टेक्स’ या चित्रपटाने महोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. सायंकाळी ६.१५ वाजता ‘प्लॅस्टिक गन्स’ आणि रात्री ८.१५ वाजता ‘माय एव्हरिथिंग’ हे चित्रपट दाखवले जाणार आहेत. रविवारी दुपारी ४ वाजता ‘डेलिरिओ’, सायंकाळी ५.३० वाजता ‘द वेलिंग’ आणि सायंकाळी ७.३० वाजता ‘मोंगरेल’ हे चित्रपट दाखविले जातील. जगभरातून आलेल्या चित्रपटांतून या सहा चित्रपटांची निवड केली असून, हे चित्रपट यापूर्वी विविध आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये प्रदर्शित झाले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.