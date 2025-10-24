वाइल्ड लाइफ कार्निव्हल आजपासून
पुणे, ता. २४ ः देशातील जैवविविधता लोकांसमोर यावी, निसर्गाविषयी अधिकाधिक माहिती मिळावी या उद्देशाने ‘सकाळ’ आणि ‘नेचर वॉक’ या संस्थांनी पुण्यात दोन दिवसीय अनोख्या वाइल्ड लाइफ कार्निव्हलचे आयोजन केले आहे. शहरातील राजाराम पुलाजवळील महालक्ष्मी लॉन्स येथे शनिवार (ता. २५) व रविवारी (ता. २६) सकाळी १० ते रात्री ९.३० या वेळेत हा कार्निव्हल होणार असून त्यात निसर्ग विषयक विविध कार्यक्रमांची रेलचेल असेल. ‘नल्लाज आर्क’ हे या महोत्सवाचे नॉलेज पार्टनर असून मोडगी हेरिटेज यांचे विशेष साहाय्य लाभले आहे
कार्निव्हलमधील आजचे कार्यक्रम (शनिवार, ता. २५)
- सकाळी - १० ते ११ : प्रदर्शनाचे तसेच कार्निव्हलचे उद्घाटन (प्रदर्शन दोन्ही दिवस सकाळी १० ते ९ खुले असणार आहे ). वन्यजीव छायाचित्र प्रदर्शन, वन्यजीवन या विषयावर आधारित सोव्हिनियर स्टॉल्स, निसर्ग विषयावर काम करणाऱ्या संस्थांचे स्टॉल्स यांचाही या दरम्यान निसर्गप्रेमींना आस्वाद घेता येणार आहे.
- दुपारी - ४ ते ५ : सुप्रसिद्ध सरीसृपतज्ज्ञ डॉ. वरद गिरी हे ‘भारतातील काहीशा अप्रकाशित सरीसृप’ या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. ‘संशोधन म्हणजे काय रे भाऊ?’ हा त्यांचा विषय असून या अनोख्या जगताची सफर दृकश्राव्य माध्यमातून ते निसर्गप्रेमींना घडवणार आहेत
- सायंकाळी - ५ ते ६:३० : सुप्रसिद्ध वन्यजीव चित्रपटकार कल्याण वर्मा यांचा ‘भारतातील व्याघ्र प्रकल्प’ या विषयावर बनवलेला ‘प्रोजेक्ट टायगर’ हा माहितीपट दाखवला जाणार आहे. वाघांच्या संरक्षणासाठी भारतात सुरु करण्यात आलेल्या प्रकल्पाला आता ५० हून अधिक वर्षे उलटून गेली आहे. आपण या कालावधीत केवळ वाघच वाचवले नाहीत तर त्यांची संख्याही वाढवण्यात यशस्वी ठरलो आहोत. पर्यायाने आपण अनेक वन्यजीवांसाठी आवश्यक अधिवासाच्या संरक्षणाचे कामही यशस्वीपणे करू शकलो आहोत. यावर भाष्य करणारा हा माहितीपट आहे.
- सायंकाळी- ६:३० ते रात्री ८:३० : नागझिऱ्यातील ४०० दिवस : पक्षीजगत म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर नाव येतं ते म्हणजे किरण पुरंदरे. पक्ष्यांचे आवाज काढण्याच्या कलेत माहीर असलेला हा पक्षीतज्ज्ञ त्याच्या नागझिरा जंगलातील ४०० दिवसांच्या वास्तव्यामुळे निसर्गप्रेमींना परिचित आहे. त्या बाबतचे अनुभव कथन करताना पुरंदरे ‘नागझिऱ्यातील ४०० दिवस’ या विषयावर उपस्थित निसर्गप्रेमींशी संवाद साधणार आहेत.
