शाश्वत व फायदेशीर कृषी-व्यवसाय संधी कार्यशाळा
शेतकरी, कृषी व्यवसाय उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट, एमएसएमई उद्योजक आणि कृषी विद्यार्थ्यांसाठी ‘शाश्वत व फायदेशीर कृषी-व्यवसाय संधी’ या विषयावरील कार्यशाळा २६ ऑक्टोबर रोजी आयोजिली आहे. कार्यशाळेत व्यावसायिक शेती पद्धती, कृषी आधारित उद्योग, अन्न प्रक्रिया, ॲग्रो-कमोडिटी ट्रेडिंग (B2B, B2C, ई-कॉमर्स) आणि आर्थिक नियोजन यांसारख्या विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यासह व्यवसाय नोंदणी प्रक्रिया, उद्यम नोंदणी, एफएसएसएआय आणि जीएसटीसह आवश्यक परवान्यांची माहिती दिली जाईल. तसेच बँक कर्ज योजना (पीएमईजीपी, मुद्रा लोन, स्टँड-अप इंडिया, किसान क्रेडिट कार्ड), शासकीय अनुदान, एनएबीएआरडी आणि ‘एमओएफपीआय’च्या योजनांविषयीही मार्गदर्शन केले जाईल. याशिवाय प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची पद्धत, विपणन धोरणे, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग आणि आधुनिक यंत्रसामग्री यांबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
ॲमेझॉनवर विका स्वतःची उत्पादने
ॲमेझॉनवर उत्पादन विकायचे असेल तर त्याची प्रक्रिया काय आहे, नोंदणी कशी करावी, कोणते कागदपत्रे लागतात, किती दिवस लागतात, हे सर्व करून बिझनेस कसा वाढवायचा, ॲमेझॉनवर विक्री करण्यास किती खर्च लागतो, सेलर पोर्टल कसे असायला हवे आदींबाबत प्रत्याक्षिकासह मार्गदर्शन करणारी कार्यशाळा २६ ऑक्टोबर रोजी आयोजिली आहे. कार्यशाळेत उत्पादन कसे लिस्ट करावे, डिलिव्हर करावे, रिटर्न्स असतील तर ते कसे हाताळावे, ॲमेझॉन ॲपवरती उत्पादन जास्तीत जास्त कसे दिसतील जेणेकरून विक्री वाढेल, ऑफर कशा ठेवायच्या, उत्पादन स्पॉन्सर कसे करायचे, पेमेंट कसे पाहायचे, तत्काळ सपोर्ट कसा घ्यायचा याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
प्रॉडक्ट फोटोग्राफी, व्हिडीओग्राफीतून वाढवा व्यवसाय
प्रॉडक्ट फोटोग्राफी व व्हिडीओग्राफी हा एक विशेष प्रकार आहे. सध्या कॅमेऱ्यातूनही प्रॉडक्ट्सचे वेगळेपण फोटो आणि व्हिडीओच्या माध्यमातून अधिक उठावदार पद्धतीने ग्राहकांपर्यंत पोहचते. याबाबत मार्गदर्शन करणारे दोन दिवसांचे प्रशिक्षण १ व २ नोव्हेंबर रोजी आयोजिले आहे. यामध्ये प्रॉडक्ट फोटोग्राफी व व्हिडीओग्राफीचे प्रात्यक्षिकांसहित मार्गदर्शन होणार आहे. क्लासरूम प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक व एडिटिंग प्रशिक्षण असे प्रशिक्षणाचे स्वरूप असणार आहे. या प्रशिक्षणाद्वारे आपल्याला या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाबद्दल सखोल माहिती मिळेल. हे प्रशिक्षण नवीन लोकांसाठी तसेच इतर कोणत्याही व्यावसायिकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. स्वतःचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी, व्यवसायाला प्रोफेशनल लुक देण्यासाठी, ब्रँड अधिक ग्राहकांपर्यंत पोचवण्यासाठी, स्पर्धेत टिकण्यासाठी हे प्रशिक्षण उपयुक्त आहे.
‘एसआयआयएलसी’च्या विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळांची माहिती मिळवण्यासाठी व नावनोंदणीसाठी
संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
रिअल इस्टेट एजंटसाठी डिजिटल मार्केटिंग
खास रिअल इस्टेट एजंटसाठी केंद्रित २० तासांची डिजिटल मार्केटिंग कार्यशाळा २७ ऑक्टोबरपासून आयोजिली आहे. रिअल इस्टेट एजंटना स्वतःच्या अथवा ते ज्या बांधकाम व्यवसाय कंपनीसाठी काम करतात त्यांच्या व्यवसायाची मार्केटिंग करायची असेल तर आजच्या काळात डिजिटल मार्केटिंग एवढे प्रभावी मार्केटिंग तंत्र उपलब्ध नाही. कोणत्याही कंपनीच्या किंवा संस्थेच्या प्रगतीत मार्केटिंग अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रात कंपनीचे उत्पादन विकण्यासाठी हे डिजिटल मार्केटिंगचे तंत्र कसे वापरावे तसेच सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाईल मार्केटिंग, डिस्प्ले ॲडव्हर्टायझिंग अशा विविध तंत्रांचा उपयोग डिजिटल मार्केटिंग कसे करावे याचे प्रगत मार्गदर्शन प्रात्यक्षिकासहित कार्यशाळेत होणार आहे. प्रतिव्यक्ती शुल्क ४,९९९ अधिक जीएसटी.
संपर्क : ८९५६३४४४७५, ७३५०००१६०२