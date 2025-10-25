निराधार महिलांच्या खात्यावर पैसे काही जमा होईनात
पुणे, ता. १८ ः संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत काही लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर वेळेत अनुदान जमा होत नसल्याने त्यांच्यामध्ये नाराजी आहे. या कारणामुळे निराधार महिला आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत.
संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत सरकारकडून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर दर महिन्याला अनुदान जमा करण्यात येते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून निधीवाटप आणि तांत्रिक कारणांमुळे ही रक्कम जमा होत नसल्याच्या तक्रारी लाभार्थी प्रशासनाकडे करत आहेत. त्याचबरोबर चार ते पाच मतदारसंघासाठी एका तहसीलदारांकडे जबाबदारी दिली आहे. त्यांना पूरक कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीची मागणीही होत आहे. कारण, लाभार्थ्यांना अडचणी आल्यानंतर त्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रश्न सुटत नाहीत. याबाबत पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष संभाजी गायकवाड यांनी विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.
याबाबत गायकवाड म्हणाले, ‘‘योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मतदारसंघनिहाय अधिकारी, कर्मचारी आणि बँक प्रतिनिधींचा मेळावा घेऊन प्रत्यक्ष अडचणी दूर कराव्यात आणि प्रत्येक महिन्याला अनुदान नियमित जमा होईल याची खबरदारी घेणे अपेक्षित आहे. ’’ याबाबत काही महिलांच्या बाबतीमध्ये घडले असल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले, त्यावर त्या महिलांचे प्रश्न सोडविले जाणार असल्याचे कळविण्यात आले आहे. त्याबाबत काम सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
