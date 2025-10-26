ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठीच पुनर्रचना
पुणे, ता. २६ : ‘‘महावितरणने लागू केलेली सुधारित मनुष्यबळ पुनर्रचना ही ग्राहक व कर्मचाऱ्यांच्या हिताची आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होईल. पर्यायाने ग्राहकांना अधिक दर्जेदार सेवा देता येईल,’’ असे प्रतिपादन महावितरणचे संचालक राजेंद्र पवार यांनी केले.
महावितरणने केलेल्या मनुष्यबळ पुनर्रचनेबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी पुणे प्रादेशिक संचालक भुजंग खंदारे, मुख्य अभियंता सुनील काकडे, अधीक्षक अभियंता युवराज जरग, संजीव नेहते, अनिल घोगरे व सहा. महाव्यवस्थापक सत्यजित राजेशिर्के उपस्थित होते. पुणे परिमंडलात दोन आठवड्यांपासून सुधारित मनुष्यबळ पुनर्रचनेनुसार महावितरणचे कामकाज सुरु आहे.
पवार म्हणाले, ‘‘वीज अभियंते व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना वीजपुरवठा, वीजबिल वसुली अशा सर्वच कामांचा ताण होता. नविन पुनर्रचनेत सरसकट कामाचा ताण कमी करून निवडक कामांची जबाबदारी दिली आहे. आता कामे करताना ती निश्चित स्वरूपाची व केंद्रित पद्धतीने असणार आहेत.’’
आवश्यकतेनुसार बदल करू
महावितरणने पुनर्रचनेचे प्रारूप लागू करताना ते अधिक चांगले कसे राहील, यावर भर दिलेला आहे. तसेच अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या त्रूटी दूर करणार आहेत. बदल सुचविताना त्याची आवश्यकता व निकड याबाबतचे स्पष्टीकरण जरूर द्यावे. जेणेकरून पुनर्रचना अधिकाधिक ग्राहककेंद्रित होईल, असेही पवार म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.