पुणे-पिंपरीच्या प्रवेशद्वारांवरच कोंडी

पुणे, ता. २५ : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांच्या प्रवेशद्वारांवर दररोज प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असून वाहनचालकांचे अक्षरशः हाल होत आहेत. रविवारी हा त्रास अजूनच जाणवला. दिवाळीची सुट्टी संपत असल्याने रविवारी दिवसभर नागरिक पुण्यात परतत होते. त्यामुळे पुण्याची सर्व प्रवेशद्वार कोंडीने जाम झाले होते. रविवारी पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत हीच स्थिती होती.
कात्रज नवीन बोगदा ते नवले पूल, जुना बोगदा, खेड शिवापूर टोलनाका परिसर, लोणी काळभोर-सोलापूर महामार्ग, वाघोली, केसनंद, शिक्रापूर नगर रस्ता, भोसरी, चाकण औद्योगिक क्षेत्र, किवळे-देहूरोड चौक, भूगाव आणि लोणावळा परिसरात वाहनांची मोठी गर्दी झाली होती. काही ठिकाणी वाहनांच्या रांगा एक ते दोन किलोमीटरपर्यंत लागल्या होत्या. दोन ते तीन किलोमीटरच्या अंतरासाठी एक ते दीड तासांचा वेळ लागत असल्याचा अनुभव वाहनचालकांना आला.
काही ठिकाणी रस्त्यांचे काम सुरू असल्याने एकाच लेनमध्ये वाहनांची गर्दी झाली होती. भोसरी-चाकण औद्योगिक पट्ट्यात हजारो कंटेनर व मालवाहू ट्रकमुळे रहदारी ठप्प झाली होती. कात्रज बोगद्यातील चढ-उतार, अरुंद रस्ता आणि नवले पुलाजवळील वाहतूक अडथळे हे कोंडीची मुख्य कारणे ठरली. पुणे-पिंपरी शहरात वाढत्या लोकसंख्येसह वाहनसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने वाहतूक व्यवस्थापनात तातडीची सुधारणा न झाल्यास पुढील काही वर्षांत ही समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
कोंडी कमी करण्यासाठी उपाययोजना :
- रस्ते रुंदीकरण अन् कामांचा वेग वाढविणे
- पर्यायी मार्ग निर्माण करणे
- स्मार्ट सिग्नलिंग प्रणाली व सीसीटीव्हीद्वारे वाहतुकीचे तंत्रज्ञानाधारित नियंत्रण करणे
- औद्योगिक क्षेत्रातील जड वाहनांसाठी ठराविक वेळा निश्चित करणे
- गर्दीच्या वेळी वाहनांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे
- सकाळी आणि संध्याकाळी पुरेसे पोलिस कोंडीच्या ठिकाणी नेमणे
वाहतूक कोंडीची प्रमुख कारणे
- अचानक वाढलेली वाहनांची संख्या
- रस्त्यांची सुरू असलेली कामे
- उड्डाणपुलांची कमतरता, अरुंद व खराब रस्ते
- वाहतूक नियोजनातील त्रुटी
- चालकांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन
तुमचे मत मांडा....
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या प्रवेशद्वारांवर दररोज प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. परिणामी वाहनचालकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. याबाबत तुमचे मत मांडा...
(संकलन : भाऊ म्हाळसकर, अशोक गव्हाणे, नीलेश कांकरिया, भरत पचंगे, किरण भदे, सुनील जगताप, संदीप भेगडे, संजय बेंडे, धोंडिबा कुंभार)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.