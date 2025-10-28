उसने पैसे परत मागितल्याने महिलेचा विनयभंग
पुणे, ता. २९ ः उसने घेतलेले पैसे परत मागितल्याने एकाने महिलेचा विनयभंग केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी बंडगार्डन पोलिसांनी एकावर गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत एका महिलेने बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी हा महिलेच्या ओळखीचा आहे. मार्च महिन्यात त्याने महिलेकडून सहा लाख रुपये उसने घेतले होते. पैसे लवकर परत करतो, असे त्याने महिलेला सांगितले होते. महिलेने त्याच्याकडे पैसे परत मागितले. आरोपीने महिलेचा विनयभंग केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. पोलिस उपनिरीक्षक रेश्मा मोरे तपास करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.