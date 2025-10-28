वेगवेगळ्या अपघातात दोन ज्येष्ठांचा मृत्यू

पुणे, ता. २८ ः शहरात वेगवेगळ्या अपघातात एका ज्येष्ठ नागरिकासह दोघांचा मृत्यू झाला. नगर रस्त्यावरील लोणीकंद भागात रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याचा भरधाव कारची धडक बसल्याने मृत्यू झाल्याची घटना २२ ऑक्टोबरला दुपारी चारच्या सुमारास घडली. तोयाबहाद्दुर किनबहाद्दुर थापा (वय ४८, सध्या रा. लोणीकंद) असे मृत्युमुखी पडलेल्या पादचाऱ्याचे नाव आहे. थापा हे हॉटेल कामगार आहेत. थापा चंद्रमा हॉटेलसमोर रस्ता ओलांडत असताना त्यांना भरधाव कारची धडक बसली. अपघातात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. पसार झालेल्या मोटार कारचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक विजया वंजारी या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत.
डीएसके विश्व रस्त्यावर टेम्पोची धडक बसल्याने ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी टेम्पो चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुरेश गणपत लांडगे (वय ७३, रा. केंद्रे कॉम्प्लेक्स, काका चव्हाण शाळेसमोर, धायरी) असे मृत्युमुखी पडलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाचे नाव आहे. या प्रकरणी टेम्पो चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत लांडगे यांच्या मुलीने नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. लांडगे हे ३० सप्टेंबरला दुपारी बाराच्या रस्त्यावरील डीएसके विश्व सोसायटी रस्त्यावर असलेल्या गणपती मंदिर परिसरात बागकाम करत होते. त्यावेळी भरधाव टेम्पोने रस्त्याच्या कडेला थांबलेल्या लांडगे यांना धडक दिली. अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या लांडगे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पोलिस कर्मचारी एस. के. भापकर तपास करत आहेत.
