पुणे

मेट्रो प्रवाशांसाठी बाणेर, बालेवाडीत चार पार्किंग

मेट्रो प्रवाशांसाठी बाणेर, बालेवाडीत चार पार्किंग
Published on

पुणे, ता. २८ : हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गाचा पहिला टप्पा पुढील तीन महिन्यांत सुरू होण्याची शक्यता आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी मेट्रो वापरावी यासाठी बाणेर, बालेवाडीतील मेट्रो स्टेशनच्या परिसरात महापालिका चार पार्किंग उभारणार असून, त्यानंतर ते ‘पीएमआरडीए’च्या मेट्रोकडे हस्तांतरित करणार आहे.
हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण होत असून, दोन ते तीन महिन्यांत हिंजवडी ते बाणेर मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर वर्षभरात हा संपूर्ण मार्ग सुरू होणार आहे. बाणेर, बालेवाडी या भागातून हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये नोकरीला जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे बाणेर, बालेवाडी परिसरात पार्किंगची व्यवस्था आवश्‍यक आहे. त्यासाठी ‘पीएमआरडीए’कडून आठ जागांची मागणी महापालिकेकडे केली होती. त्यावर चर्चा करून महापालिकेने सध्या चार जागा ‘पीएमआरडीए’ला देण्यास मान्यता दिली आहे. यामध्ये बालेवाडी अमर टेक पार्कजवळ, आयरिस सोसायटीच्या जवळ आणि बाणेर येथे कॉसमॉस सोसायटीच्या जवळ, ‘एबीझे’च्या जवळच्या जागांचा समावेश आहे. या जागेपासून मेट्रो स्टेशन्स २०० ते ४०० मीटर अंतरावर आहेत. तेथे नागरिक गाडी लावून मेट्रोचा वापर करू शकणार आहेत.
या जागा मेट्रोला न देता महापालिकाच बांधकाम करून पार्किंगची सोय करेल आणि महापालिकाच पार्किंग चालवेल, असा निर्णय यापूर्वी झाला होता. पण सध्या महापालिका पार्किंग उभारणार आहे, पण हे पार्किंग कोण चालविणार, याचा निर्णय अजून झालेला नाही. त्यासाठी या दोन्ही विभागांत बैठक घेऊन जागांबाबत करार करतानाच हा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे प्रकल्प विभागाकडून सांगण्यात आले.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com