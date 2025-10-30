व्यावसायिक मसाले कार्यशाळा
घरगुती चवीचे झणझणीत कोल्हापूर स्टाइल मसाले प्रात्यक्षिकासह शिकवणारी कार्यशाळा १ व २ नोव्हेंबर रोजी आयोजिली आहे. यात सुमारे दहा प्रकारचे मसाले प्रत्यक्ष तयार करून शिकविले जातील. त्याच्या नोट्स पुरवल्या जातील. यामध्ये पहिल्या दिवशी बिर्याणी, चिकन, मटण, चाट, किचन किंग, मालवणी कोकणी, काळा, कोल्हापुरी कांदा लसूण, मिसळ, गोडा, पेरी पेरी, गरम इत्यादी मसाले प्रात्यक्षिकासह शिकवले जातील. दुसऱ्या दिवशी मसाला व्यवसाय उभे करण्यासाठी लागणारे भांडवल, कच्च्या मालाची खरेदी व उपलब्धता, मसाला व्यवसायाला असणारी मागणी व त्याचे स्वरूप, उपलब्ध असणारी बाजारपेठ, मार्केटिंग करण्याच्या पद्धती, मसाला व्यवसायासाठी लागणारी जागा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लागणाऱ्या मशिनरी, कॉस्टिंग आदींविषयी माहिती दिली जाईल.
हेल्दी सूप कार्यशाळा
रेस्टॉरंट स्टाइल सूप स्वच्छ व आरोग्यदायी पद्धतीने कसे तयार करावे हे शिकवणारी कार्यशाळा ८ नोव्हेंबर रोजी आयोजिली आहे. कार्यशाळेत टोमॅटो सूप, मोरिंगा सूप, ड्रायफ्रूट सूप, मिलेट सूप, नाचणी सूप, ब्रोकोली विथ क्रीम सूप, कॅप्सिकम कोथिंबीर सूप, मंचाव सूप, पमकीन सूप, मिक्स व्हेज सूप, पालक सूप, मशरूम सूप, अवाकाडो सूप, पीनट विथ क्रीम सूप, स्प्राउट्स सूप, रागी गार्लिक सूप हे प्रकार शिकवण्यात येणार आहेत. कार्यशाळेदरम्यान सर्व सिक्रेट टिप्स व ट्रिक्स सहभागींना सांगितल्या जातील तसेच पीडीएफ नोट्स दिल्या जातील.
आवळा प्रक्रिया व्यवसाय मार्गदर्शन
आहारामध्ये आवळ्याचे खूप महत्त्व आहे. शरीरासाठी अत्यंत बहुगुणी असणारा आवळा विविध रोगांवर रामबाण उपाय तसेच रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवणारे जीवनसत्त्व क याने युक्त असतो. अत्यंत गुणकारी अशा आवळ्याच्या विविध प्रकार व त्याचे व्यावसायिक रूपांतर याबाबतची कार्यशाळा ९ नोव्हेंबर रोजी आयोजिली आहे. आवळा व्यवसायामध्ये बाजारपेठेची मोठी मागणी आहे. यामध्ये नावीन्यपूर्ण व्यवसाय करण्याची संधी आहे. तसेच आवळा प्रक्रिया उद्योगालाही बाजारपेठेमध्ये मोठी मागणी आहे, या अनुषंगाने ही कार्यशाळा आयोजिली आहे. कार्यशाळेत कॅण्डी, मधातील कॅण्डी, मसाला कॅण्डी, पेरी पेरी कॅण्डी, शुद्ध रस, पाचक, सरबत, आवळा युक्त गुलकंद, च्यवनप्राश, जॅम, सुपारी, गोड लोणचे, तिखट लोणचे इत्यादी मूल्यवर्धित प्रकार शिकवले जाणार आहेत. यासह आवळा प्रक्रिया उद्योग कसा सुरु करावा, आवळा टिकवण्याच्या पद्धती, लागणारी पायाभूत मशिनरी, एकूण गुंतवणूक, विक्री व्यवस्थापन आदींबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
‘एसआयआयएलसी’च्या विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळांची माहिती मिळवण्यासाठी व नावनोंदणीसाठी संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
‘महारेरा’ परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची संधी
‘महारेरा’ सक्षमता प्रमाणपत्र सर्व स्थावर संपदा अभिकर्ते आणि बांधकाम क्षेत्रातील विकसकांकडे स्थावर संपदा व्यवहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य झाले आहे. यासाठी ‘महारेरा’ मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फत होणारे २० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे व परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याचे पोर्टल १२ सप्टेंबर रोजी चालू झाले आहे. १० नोव्हेंबर रोजी हे पोर्टल बंद होणार असल्याने त्यापूर्वी एजंटचे प्रशिक्षण पूर्ण झालेले असणे आवश्यक आहे. पोर्टल बंद होण्यापूर्वीचे पुढील प्रशिक्षण ३ नोव्हेंबर रोजी सुरु होणार आहेत. २०२५ या वर्षातनंतर पोर्टल चालू होण्याची शक्यता नसल्याने प्रशिक्षण पूर्ण करून डिसेंबर २०२५मध्ये होणाऱ्या परीक्षेस सामोरे जाण्याची ही या वर्षातील शेवटची संधी आहे.
संपर्क : ८४८४८२२८५५, ८९५६३४४४७५, ७३५०००१६०२
