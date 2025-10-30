औषधी वनस्पतीवर आज कार्यशाळा
पुणे, ता. ३० : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वनस्पतिशास्त्र विभागातील राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्या पश्चिम विभागीय औषधी वनस्पती सहसुविधा केंद्रातर्फे ठाणे जिल्हा आणि आजूबाजूच्या भागांतील शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांसाठी शुक्रवारी (ता. ३१) ‘औषधी वनस्पती-नावीन्यपूर्ण औषधी उत्पादने, कापणी/काढणी, उत्तम क्षेत्र संग्रहण पद्धती, प्राथमिक प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणन’ विषयावर ठाण्यातील उत्तन वनौषधी संशोधन संस्थेच्या धन्वंतरी सभागृहात एकदिवसीय कार्यशाळा आयोजित केली आहे.
कार्यशाळेत दुर्मीळ आणि देशी औषधी वनस्पतींची ओळख आणि त्यांचे महत्त्व, औषधी वनस्पती लागवड आणि संवर्धन, काढणीपश्चात यंत्रणा, कच्चा माल प्रक्रिया आणि त्यापासून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, बाजारपेठ उपलब्धता, विविध योजना याबाबत माहिती दिली जाणार आहे. केंद्राचे प्रमुख संशोधक डॉ. दिगंबर मोकाट आणि औषधी वनस्पती क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ यावेळी मार्गदर्शन करणार आहेत, अशी माहिती केंद्रातर्फे देण्यात आली आहे.
