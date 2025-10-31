ग्राहकाला त्रास झाल्याने पाच लाख देण्याचा आदेश
पुणे, ता. ३० : ग्राहकाने पैसे भरल्यानंतरही खरेदी करारनामा करण्यास टाळाटाळ करणे बांधकाम व्यावसायिकाला महागात पडले आहे. ग्राहकाने आतापर्यंत भरलेले १४ लाख २३ हजार २०० रुपये आणि आर्थिक नुकसानीच्या भरपाईपोटी १० लाख रुपये वार्षिक १० टक्के व्याजासहित परत करावेत; तसेच ग्राहकाला झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासाची भरपाई म्हणून पाच लाख रुपये आणि तक्रार खर्चापोटी २५ हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश राज्य ग्राहक आयोगाच्या खंडपीठाने कंपनीच्या भागीदारांना दिला आहे.
या प्रकरणात उमा शंकर उपाध्याय व अरुण लता उपाध्याय (रा. औंध रस्ता, बोपोडी) यांनी बंडगार्डन रस्त्यावरील ‘श्री गणेश प्रमोटर्स बांधकाम कंपनी’ व तिच्या तीन भागीदारांविरोधात राज्य ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांतर्फे अॅड. मिलिंद महाजन यांनी बाजू मांडली. बांधकाम कंपनीच्या ‘ग्रेटर गंगा पनामा’ गृहप्रकल्पातील सदनिका तक्रारदारांनी २००८ मध्ये खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांनी जानेवारी २००९ पर्यंत कंपनीकडे १४ लाख २३ हजार २०० रुपये वेळोवेळी भरले. मात्र, गृहप्रकल्पाचे बांधकाम वेळेत होत नसल्याने तक्रारदारांनी बांधकाम कंपनीकडे सदनिका विक्री करारनामा करण्याचा आग्रह धरला. मात्र, कंपनीने हा करारनामा करण्यास टाळाटाळ करत जून २०१२ मध्ये सदनिकेचे वाटप रद्द केले; तसेच ती सदनिका तिसऱ्या व्यक्तीला विकली. त्यामुळे तक्रारदारांनी राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली.
तक्रारदारांनी बांधकामाचे हप्ते वेळेवर भरले नाहीत, त्यामुळे त्यांचे सदनिकेचे वाटप रद्द करून दुसऱ्या ग्राहकाला सदनिका विकली आहे. अशा तक्रारी केवळ दिवाणी न्यायालयात दाखल होऊ शकतात, ग्राहक आयोगात नाही, असा युक्तिवाद बांधकाम कंपनीच्या वकिलांनी केला. परंतु, ‘मोफा’ कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास ग्राहकांच्या तक्रारींची दखल घेण्याचा आणि त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा अधिकार ग्राहक आयोगाला आहे, असे आयोगाने स्पष्ट करत बांधकाम कंपनीचा युक्तिवाद फेटाळला आणि तक्रारदारांची तक्रार मंजूर केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.