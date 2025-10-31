गुंतवणुकीच्या आमिषाने ८० लाखांची फसवणूक
पुणे, ता. ३१ : शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने सायबर चोरट्यांनी वेगवेगळ्या चार घटनांत ८० लाख रुपयांची फसवणूक केली असून याप्रकरणी चोरट्यांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. सिंहगड रस्त्यावरील माणिकबाग परिसरातील ६६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची सायबर चोरट्यांनी एका ज्येष्ठ नागरिकाची ३३ लाख १९ हजार रुपयांची फसवणूक केली. सायबर चोरट्यांनी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर शेअर बाजारातील गुंतवणुकीबाबत संदेश १५ जुलै रोजी संदेश पाठविला होता. गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देण्याचे आमिष दाखवले. त्यानंतर चोरट्यांच्या खात्यात ज्येष्ठ नागरिकाने वेळोवेळी ३३ लाख १९ हजार रुपये जमा केले. पैसे जमा केल्यानंतर चोरट्यांनी त्यांना परतावा दिला नाही. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक उल्हास कदम तपास करत आहेत.
दरम्यान, वाघोली भागातील एका तरुणाची २४ लाख ८१ हजार रुपयांची फसवणूक झाली. याबाबत वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक युवराज हांडे तपास करत आहेत. अशाच पद्धतीने बिबवेवाडी भागातील एका महिलेची सायबर चोरट्यांनी दहा लाख ८९ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत एका ४१ वर्षीय महिलेने बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सूरज बेंद्रे तपास करत आहेत. तसेच, कोंढवा भागातील एका तरुणाची सायबर चोरट्यांनी गुंतवणुकीच्या आमिषाने दहा लाख ९८ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नवनाथ जगताप तपास करत आहेत.
दुचाकी चोराकडून पिस्तुलासह काडतुसे जप्त
पुणे, ता. ३१ : दुचाकी चोरून पसार झालेल्या चोरट्याला लोणी काळभोर पोलिसांनी बिबवेवाडी भागातून अटक केली. पोलिसांनी चोरट्याकडून दुचाकी सह घराची झडती घेत रिव्हॉल्वरसह दहा काडतुसे, ३० चाव्या जप्त केल्या. अरुण बाबूराव देशमुख (वय ६७, रा. सुखसागरनगर, बिबवेवाडी) असे त्याचे नाव आहे. लोणी काळभोर भागातून १७ ऑक्टोबर रोजी एक दुचाकी चोरीच्या गुन्ह्याचा तपास लोणी काळभोर पोलिसांकडून करत असताना चोरटा लोणी काळभोर परिसरातून बिबवेवाडीकडे गेल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांच्या पथकाने देशमुख याला सुखसागरनगर भागातून ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून दुचाकीसह पिस्तूल, दहा काडतुसे व दुचाकींच्या तब्बल ३० चाव्या जप्त करण्यात आल्या. ही कारवाई वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे, गुन्हे शाखेच्या पोलिस निरीक्षक स्मिता पाटील, सहायक निरीक्षक कृष्णा बाबर व पोलिस कर्मचारी यांनी केली.
