उद्योग व्यवस्थापन, शासकीय योजना व आर्थिक नियोजन कार्यशाळा
शेतकरी, कृषी व्यवसाय उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट, एमएसएमई उद्योजक आणि कृषी विद्यार्थ्यांसाठी ‘शाश्वत व फायदेशीर कृषी-व्यवसाय संधी’ या विषयावरील कार्यशाळा ९ नोव्हेंबर रोजी आयोजिली आहे. कार्यशाळेत व्यावसायिक शेती पद्धती, कृषी आधारित उद्योग, अन्न प्रक्रिया, ॲग्रो-कमोडिटी ट्रेडिंग (B2B, B2C, ई-कॉमर्स) आणि आर्थिक नियोजन यांसारख्या विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यासह व्यवसाय नोंदणी प्रक्रिया, उद्यम नोंदणी, एफएसएसएआय आणि जीएसटीसह आवश्यक परवान्यांची माहिती दिली जाईल. तसेच बँक कर्ज योजना (पीएमईजीपी, मुद्रा लोन, स्टँड-अप इंडिया, किसान क्रेडिट कार्ड), शासकीय अनुदान, एनएबीएआरडी आणि ‘एमओएफपीआय’च्या योजनांविषयीही मार्गदर्शन केले जाईल. याशिवाय प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची पद्धत, विपणन धोरणे, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग आणि आधुनिक यंत्रसामग्री यांबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
शासकीय ई-निविदा प्रक्रिया प्रशिक्षण
विविध शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक विश्वस्त संस्था, देवस्थाने आता ई-निविदा प्रक्रिया राबवत आहेत. याबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणारे दहा दिवस चालणारे ऑनलाइन प्रशिक्षण १० नोव्हेंबरपासून सुरु होत आहे. प्रशिक्षणात विविध विभागातील नोंदणी, न दिसणाऱ्या निविदासुद्धा कशा शोधायच्या, बीओक्यू भरताना येणाऱ्या अडचणी, निविदा प्रक्रियेला लागणारी कागदपत्रे, कागदपत्रे डिजिटली सही करून कशी सादर करायची, इएमडी व एसडी मध्ये सूट कशी मिळवायची, स्वतःकडे यंत्रे व साहित्य नसतील तर करावयाचे भाडे करार, निविदापूर्व बैठकीला जाण्यापूर्वी करावयाच्या १५ महत्त्वपूर्ण गोष्टी कोणत्या याबाबत तसेच इतर महत्त्वाच्या तांत्रिक गोष्टींबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन होणार आहे.
वास्तुशास्त्र नियोजनाविषयी कार्यशाळा
वास्तुशास्त्रानुसार घर, ऑफिस वा दुकान कसे असावे इ. बाबत माहिती करून देणारी ऑनलाइन कार्यशाळा १७ नोव्हेंबरपासून आयोजिली आहे. घर वास्तु दोष मुक्त असावे ही इच्छा बाळगणाऱ्या सर्वांसाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त आहे. कार्यशाळेत वास्तुशास्त्र काय आहे, वास्तुदोष कोणते आहेत, त्याचे परिणाम कोणाला जाणवतात, दिशा, उपदिशा, अधिपती देवता आणि पंचतत्व, दिशा आणि प्रभाव, वास्तुपुरुष मंडल, मर्मस्थान, उपमर्मस्थान, जमीन कशी निवडावी, घर नक्की कोठे व कसे बांधले पाहिजे, घर बांधण्यास प्रारंभ कसा करावा, घरातील अंतर्गत रचना कशी असावी, मुख्य दरवाजाची दिशा ओळखणे, दरवाजा कोठे करावा, वास्तुचे आयुष्य आदींबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
‘एसआयआयएलसी’च्या विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळांची माहिती मिळवण्यासाठी व नावनोंदणीसाठी संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.