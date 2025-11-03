एकमेकांच्या आनंदाचाच शोध घ्यावा ः रजिया सुहेल
पुणे, ता. ३ ः ‘‘खरंतर माणूस खूप छोट्या छोट्या गोष्टींनी खूश होतो; पण समोरच्याचा आनंद कशात आहे, तो काय केल्यानं खूश होतो, हे आपल्याला समजलं तर आनंद पसरवायला वेळ लागत नाही. एकमेकांना आनंद द्यायचा असेल, तर एकमेकांच्या आनंदाचाच शोध घ्यायला हवा,’’ असे मत अभिनेत्री रजिया सुहेल यांनी व्यक्त केलं.
‘सारद मजकूर’च्या वतीने ‘मुळातून माणूस’ हा पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी झालेल्या गप्पांच्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमात लेखक प्रतीक पुरी, सुमीत डेंगळे, चित्रांगणच्या संपादिका अश्विनी कोळेकर, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, छायाचित्रकार सुहेल काझी आदी उपस्थित होते. सारद मजकूरचे अभिजित सोनावणे आणि अमृता देसर्डा यांनी यावेळी त्यांच्याशी संवाद साधला.
रजिया म्हणाल्या, ‘‘नाती जपायला मला खूप आवडतं. त्यांचं मन जपायला आवडतं. समोरच्याचा स्वभाव माहीत असेल तर त्याचं मन राखणं आपल्याला सोपं जातं. माणूस सरड्यासारखा रंग बदलतो, असं म्हटलं जातं. हा रंग बदलण्याचा माणसाचा स्वभाव मला आवडतो. मी त्याकडे चांगल्या बाजूनं पाहते. कारण, माणसं जपायला मला खूप आवडतं. नाती जपायला आवडतं. समोरच्याचा स्वभाव माहीत असेल तर त्याचं मन जपणं शक्य होतं. मन जपणं म्हणजे चुकीच्या गोष्टी सहन करणं असं नव्हे. एकमेकांशी तुलना न करता, स्वतःच्या सोबत राहून आपला सन्मान जपणं, ही गोष्ट मला महत्त्वाची वाटते.’’
तांबोळी म्हणाले, ‘‘रजियामधला निर्लेपपणा मला खूप भावला. अशा माणसांचा सन्मान करणं या गोष्टीचं मोल खूप आहे. माणुसकीचे झरे, चांगुलपणाचे झरे जिवंत ठेवण्याचं हे काम महत्त्वाचं आहे.’’
अश्विनी कोळेकर यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केलं. प्रास्ताविक सुमीत डेंगळे यांनी केलं. आभार रेणुका कल्पना यांनी मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.