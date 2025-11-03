‘एमआयटी एडीटी’चा दीक्षांत समारंभ शनिवारी
पुणे, ता. ३ : लोणी काळभोरमधील एमआयटी आर्ट, डिझाइन आणि टेक्नॉलॉजी (एमआयटी एडीटी) विद्यापीठाचा आठवा दीक्षान्त समारंभ शनिवारी (ता. ८) होणार आहे. या वेळी राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार असल्याचे कुलगुरू प्रा. डॉ. राजेश एस यांनी सांगितले.
हा कार्यक्रम प्रा. डॉ. विश्वनाथ दा. कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली लोणी काळभोरमधील स्वामी विवेकानंद मंडप, विश्वराजबाग येथे होणार आहे. याप्रसंगी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) मंडी, हिमाचल प्रदेशचे संचालक प्रा. डॉ. लक्ष्मीधर बेहरा उपस्थित राहणार असल्याचे प्र-कुलगुरू प्रा. डॉ. रामचंद्र पुजेरी, कुलसचिव डॉ. महेश चोपडे व परीक्षा नियंत्रक डॉ. ज्ञानदेव नीलवर्ण यांनी सांगितले. तसेच भारत सरकारच्या तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, उष्मायन व उद्यमशीलता क्षेत्रातील राष्ट्रीय तज्ज्ञ सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष रामानन रामनाथन आणि गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष सुभाष त्यागी यांना उल्लेखनीय कार्याबद्दल सन्मानित करणार असल्याची माहिती प्र-कुलपती प्रा. डॉ. मंगेश कराड यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.