भन्नाट
१) आर्याबाग
माणूसपणाच्या विविध छटा या दिवाळी अंकातून मांडल्या आहेत. सुधीर पटवर्धन यांचे मुखपृष्ठ वेगळे आणि एक माणूस म्हणून विचार करायला लावणारे आहे. वसंत आबाजी डहाके, श्यामला वनारसे, गंधार पारखी, विजय जोशी, शेखर गायकवाड, गणेश मतकरी, अक्षय शिंपी, मेघना पेठे, चित्रा पालेकर, अतुल पेठे, चिन्मय केळकर, ओंकार जाधव आदी लेखकांनी ‘माणसाच्या गोष्टी’ या विभागात त्यांचे अनुभवविश्व आणि माणूसपणाच्या गोष्टी लिहिल्या आहेत. ‘चित्रसंवाद’ या विभागात मंगेश काळे, नीलेश खरे, दिनकर मनवर, वैभव मांगले, बी. जी. लिमये यांच्या चित्रांमधील प्रतिभा अनुभवायला मिळेल. कल्पना दुधाळ, केतन पुरी, मितेश घट्टे, शारदा बापट, अमित केवल, शीतल महाजन, विंदा महाजन, मिलिंद मोहिते, महेश भागवत, अनिल साबळे, प्रदीपकुमार माने यांसारख्या मान्यवरांनीही लेखन केले आहे.
संपादक : विश्वास कणेकर, पाने : २४०, किंमत : ४०० रुपये
२) रणांगण
या अंकात साहित्य, समाज आणि वास्तव या सर्व विषयांवर आधारित विविधांगी लेख, कथा, अनुभवकथन आहेत. अरविंद दोडे लिखित ‘जाणिवेचा आरसा’ हा किशोर कदम यांच्यावर लिहिलेला लेख वाचनीय आहे. त्याचबरोबर दीपक चैतन्य, श्रीधर नाईक, कामिल पारखे, स्वाती चांदोरकर, किरण येले, रोहन नामजोशी, प्रभाकर पवार आदी मान्यवरांचे लेखन वाचनीय आहे. ‘जीवन समृद्ध करणारी नृत्यकला’ हा सुमेधा गाडेकर यांचा लेख नृत्याविषयी वाचकांच्या मनात एक वेगळा भाव निर्माण करतो. ‘एकल पालकत्व’ निभावताना या लेखात सुनील पाटील अभ्यासपूर्ण भाष्य करतात. क्षमा शेलार यांची ‘यमूनी’ ही ग्रामीण भाषेतील कथा अंतर्मुख करते. राजेश दाभोळकर यांचा कोकणविषयक लेख हा वाचकांच्या मनात कोकणाबद्दल उत्सुकता वाढवतो. अंकाचे आकर्षक मुखपृष्ठ समीर दळवी यांनी केले असून, अंकातील व्यंगचित्रे विशाल सुरावकर यांनी प्रभावीपणे काढली आहेत.
संपादन : डॉ. अविनाश गारगोटे, पाने : १९२, किंमत : ३०० रुपये
------------
३) पाठलाग
हा दिवाळी अंक पोलिस तपासकथा विशेषांक आहे. यातील सर्व घटना सत्यघटनेवर आधारित आहेत. मुंबई, दिल्ली, कोलकता, कोचीन, मिर्झापूर, उज्जैन या शहरांमध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांना पोलिसांनी कशाप्रकारे उजेडात आणले, या शोधामागील कहाण्या या अंकात आहेत.
कृ. जोशी, वि. रा. तळाशीलकर, डॉ. जान्हवी संत यादव, अशोक व्हटकर, वसंत खेडकर, सुहासिनी माडखोलकर, जयंत देवकुळे निरंजन घाटे, यशवंत बागवे आदींनी कथा लिहिल्या आहेत. बहुरुपी हेर ही कथा अ. सी. केळुस्कर यांनी लिहिली आहे. खुनी कमरपट्टा ही कथा प्रभाकर दिघे यांनी लिहिली आहे. विचित्र सूड कशापद्धतीने घेतला, याबाबत अशोक परांजपे यांनी मागोवा घेतला आहे.
संपादक ः आनंद साने, पाने ः २२८, किंमत ः ३०० रुपये
--------------------------
४) दिवेलागण
वैयक्तिक आयुष्यापासून ते अगदी सामाजिक विषयांचे जमाखर्च प्रकाशात आणणारा हा एक वेगळा दिवाळी अंक आहे. विचारांचा, अनुभवांचा, सत्याचा, आठवणींचा आणि कल्पकतेचा हा दिवाळी अंक असून, या अंकात प्रामुख्याने दोन विभाग आहेत. लेख या विभागात अरुण म्हात्रे, सॅबी परेरा, ज्ञानेश्वर बंडगर, अनंत फडके, बाबा आढाव, केदार मराठे, साहिल कबीर, हेमंत देसाई, सतीश तांबे, ऐश्वर्य पाटेकर, भालचंद्र सुपेकर, शंकर कणसे, विनोद नागपुरे, कलीम अजीम, प्रमोद बोरसरे यांसारख्या अनेक मान्यवर लेखकांनी आपले विचार आणि अनुभव मांडले आहेत. कविता या विभागात देविदास सौदागर, माधुरी मरकड, अनुजा जोशी, विनय पाटील, संजय चौधरी यांच्या कविता आहेत.
संपादक : प्राजक्ता ऐनापुरे-सणस, पाने : १३६, किंमत : २४९ रुपये
