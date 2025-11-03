गरजू महिला उद्योजिकांसाठी उद्या विनामूल्य कार्यशाळा
पुणे, ता. ३ ः गरजू महिला उद्योजिकांसाठी उद्योगवाढीचे तांत्रिक मार्गदर्शन तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी सरकारी योजना, भांडवल उभारणी, मशिन खरेदी, सबसिडी, विक्री व्यवस्था कशी करावी, उत्पादने कुठे व कशी विकावी, आदींबाबत मार्गदर्शन करणारी विशेष विनामूल्य कार्यशाळा उद्या बुधवारी (ता. ५) सकाळ माध्यम संलग्न कौशल्य प्रशिक्षण संस्था एसआयआयएलसी, नामांकित ब्रॅण्ड गुड टू इट व दिल्ली येथील बुद्ध संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने सकाळनगर येथे सकाळी ११ ते दुपारी २ दरम्यान आयोजिली आहे.
या मार्फत केंद्र सरकारच्या ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजना राबविण्याचे नियोजन असून, एक उद्योजिका तयार करून तिच्या मागे ४ ते ५ जणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा हे उद्दिष्ट आहे. आपण उद्योजिका असाल व त्यासाठी अर्थसाहाय्य मिळविण्याच्या शोधात असाल तर ही कार्यशाळा आपल्यासाठी फायदेशीर आहे. अधिक माहिती व नावनोंदणीसाठी संपर्क ः ९१४६०३८०३१ किंवा ८९५६३४४४७२
कार्यशाळेतील विषय
- गरज, उद्दिष्टे व नियोजनाधारित व्यवसायाची क्षमता बांधणी
- पीएमएफएमई, डीआयसी व खादी ग्रामोद्योग योजना
- अर्थसाहाय्य उपलब्ध संधी व सहकार्य
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.