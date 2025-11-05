हेल्दी सूप कार्यशाळा
पुणे, ता. ५ : रेस्टॉरंट स्टाइल सूप स्वच्छ व आरोग्यदायी पद्धतीने कसे तयार करावे हे शिकवणारी कार्यशाळा शनिवारी (ता. ८) आयोजिली आहे. कार्यशाळेत टोमॅटो सूप, मोरिंगा, ड्रायफ्रूट्स, मिलेट, नाचणी, ब्रोकोली विथ क्रीम, कॅप्सिकम कोथिंबीर, मंचाव, पमकीन, मिक्स व्हेज, पालक, मशरूम, अवाकाडो, पीनट विथ क्रीम, स्प्राउट्स, रागी गार्लिक आदी सूपांचे विविध प्रकार शिकवण्यात येणार आहेत. कार्यशाळेदरम्यान सर्व सिक्रेट टिप्स व ट्रिक्स सहभागींना सांगितल्या जातील, तसेच पीडीएफ नोट्स दिल्या जातील.
आवळा प्रक्रिया व्यवसाय मार्गदर्शन
शरीरासाठी बहुगुणी असणारा आवळा विविध रोगांवर रामबाण उपाय तसेच रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवणारे जीवनसत्त्व ‘क’ याने युक्त असतो. आवळ्याचे विविध प्रकार व त्याचे व्यावसायिक रूपांतराबाबतची कार्यशाळा रविवारी (ता. ९) आयोजिली आहे. आवळा व्यवसायामध्ये बाजारपेठेची मोठी मागणी आहे. यामध्ये नावीन्यपूर्ण व्यवसाय करण्याची संधी आहे. या अनुषंगाने कार्यशाळा आयोजिली आहे. कार्यशाळेत कॅण्डी, मधातील कॅण्डी, मसाला कॅण्डी, पेरी पेरी कॅण्डी, शुद्ध रस, पाचक, सरबत, आवळायुक्त गुलकंद, च्यवनप्राश, जॅम, सुपारी, गोड लोणचे, तिखट लोणचे इत्यादी मूल्यवर्धित प्रकार शिकवले जाणार आहेत. यासह आवळा प्रक्रिया उद्योग कसा सुरु करावा, आवळा टिकवण्याच्या पद्धती, मशिनरी, गुंतवणूक, विक्री व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
सरकारी इस्टिमेशन प्रशिक्षण
शासकीय कामांचे मूल्यनिर्धारण, इस्टिमेशन हे बांधकाम, स्थापत्य विभाग, कंत्राटदार, विद्यार्थी तसेच अभियंता, पर्यवेक्षक व शासकीय अधिकाऱ्यांना उपयुक्त असे ऑनलाइन प्रशिक्षण सोमवारी (ता. १०) आयोजिले आहे. प्रशिक्षणात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एसएसआर, रेट, नियमावली, टेस्टिंग, व्यवस्थापन पत्रक, रेट तपासणी, चार्ट, इस्टिमेशन सॉफ्टवेअर व इस्टिमेशन बनविणे, समाज मंदिर, सभा मंडप, शाळा, अंगणवाडी, सुरक्षाभिंत अशा प्रकारची कामे व इस्टिमेशनबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. या प्रशिक्षणामुळे सहभागींना प्रत्यक्ष कामकाजातील कौशल्य, खर्च नियंत्रण आणि तांत्रिक ज्ञान अधिक प्रभावीरीत्या आत्मसात करण्यास मदत होईल.
सरकारी बाजारपेठ प्रशिक्षण
सरकारी संस्था/विभाग/सार्वजनिक संस्था खरेदी करत आलेल्या विविध वस्तु आणि सेवांच्या खरेदीसाठी एक ई-बाजारपेठ म्हणजे डिजिटल ई-कॉमर्स पोर्टल आहे, ते म्हणजेच जीईएम पोर्टल. यावर सरकारी संस्था/विभाग/सार्वजनिक संस्थांना लागणाऱ्या वस्तू, एखादा इच्छुक व्यक्ती त्याच्या व्यवसायाची नोंदणी करून त्याच्या सेवा व वस्तूंची थेट विक्री करू शकतो. हे प्लॅटफॉर्म केंद्र व राज्य सरकारातील मंत्रालये/विभाग, केंद्र व राज्याचे सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त संस्था आणि स्थानिक संस्थांना सामान्य वापराच्या वस्तू आणि सेवा पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने खरेदी करण्यासाठी आरंभापासून अखेरपर्यंत ऑनलाइन मार्केटप्लेस उपलब्ध करून देते. याबाबतच मार्गदर्शन करणारे ऑनलाइन दोन आठवडे चालणारे प्रशिक्षण सोमवार (ता. १०) पासून आयोजिले आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२