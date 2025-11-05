क्यूएस रॅंकिंगमध्ये पुणे विद्यापीठाची घसरण
पुणे, ता. ५ : क्यूएस वर्ल्ड रॅंकिंगने आशियामधील शैक्षणिक संस्थांची क्रमवारी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीत देशातील पाच भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांसह बंगळूर येथील भारतीय विज्ञान संस्थेने पहिल्या १०० मध्ये स्थान मिळवले आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची ‘एनआयआरएफ’ क्रमवारीबरोबरच क्यूएस रॅंकिंगमध्येदेखील घसरण झाल्याचे दिसून येते. याआधी आशियातील पहिल्या २०० शैक्षणिक संस्थांच्या क्रमवारीत असणाऱ्या पुणे विद्यापीठाची यंदा क्रमवारीत २०७ व्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे.
क्यूएस वर्ल्ड रॅंकिंगच्या आशियातील शैक्षणिक संस्थांच्या क्रमवारीत भारतीय तंत्रज्ञान संस्था दिल्ली (५९), मद्रास (७०), मुंबई (७१), कानपूर (७७), खरगपूर (७७) यांनी पहिल्या १०० मध्ये स्थान पटकाविले आहे, तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची या क्रमवारीत घसरण झाली आहे. या क्रमवारीत पुणे विद्यापीठ गेल्या वर्षी १७३ व्या स्थानावर होते. यंदा विद्यापीठाची घसरण झाली असून, विद्यापीठाला २०७ वे स्थान मिळाले आहे. काही महिन्यांपूर्वी देश पातळीवर झालेल्या राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखड्यातील (एनआयआरएफ) क्रमवारीत विद्यापीठाची घसरण झाली होती. आता क्यूएस रॅंकिंगमध्येही विद्यापीठाचे स्थान खाली आले आहे.
राज्यातील मुंबई विद्यापीठाचे या क्रमवारीतील स्थान २४५वे आहे. पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाबरोबरच डॉ. डी. वाय. पाटील अभिमत विद्यापीठ (पिंपरी) हे ५६९ व्या स्थानावर आणि भारती अभिमत विद्यापीठ १००१-११०० या स्थानावर आहे.
