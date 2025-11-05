महापालिका वाहनतळांवर पाचपट ‘वसुली’
शहरातील रस्त्यांवर वाहतुकीची गंभीर समस्या आहे. बेशिस्त पार्किंगला शिस्त लावण्यासाठी महापालिका सशुल्क पार्किंग व्यवस्था निर्माण करत आहे तर, दुसरीकडे महापालिकेच्याच वाहनतळांमध्ये ठेकेदार बेसुमार शुल्क आकारत आहे. दादागिरी, दंडेलशाहीद्वारे वसुली करून आवाज उठविणाऱ्या वाहनचालकांना ‘गप्प’ केले जात आहे. हा विरोधाभास दूर करत वाहनतळावरील वसुली बहाद्दरांना ठिकाणावर आणून, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणण्याचे धाडस महापालिका आयुक्त दाखविणार का?, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
पांडुरंग सरोदे : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ५ : शहरामध्ये विविध कामे व खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना महापालिकेच्या वाहनतळावर वाहने लावण्यासाठी (पार्किंग) मोटारींना ६० ते ७० रुपये, तर दुचाकीसाठी २० ते ३० रुपये प्रतितास मोजण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेने निश्चित केलेल्या दराच्या दुप्पट-तिप्पट नव्हे, तर तब्बल पाचपट जादा शुल्क आकारून ठेकेदारांकडून नागरिकांची लूट होत आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतली आहे.
विविध प्रकारची खरेदी, देवदर्शन, पर्यटन तसेच विविध कामांच्या निमित्ताने नागरिक शहराच्या मध्यवर्ती भागात येतात. उपनगरे व बाहेरगावावरून येणाऱ्या नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. महात्मा फुले मंडई, नारायण पेठ, पुणे स्टेशन अशा विविध ठिकाणच्या महापालिकेच्या वाहनतळांवर नागरिक वाहने लावतात. संबंधित वाहनतळांच्या ठिकाणी दुचाकींसाठी दोन रुपये तर चारचाकी वाहनांसाठी १४ रुपये प्रतितास असा महापालिकेचा दर आहे. परंतु, संबंधित ठेकेदार या नियमाचे सर्रास उल्लंघन करून मनमानी पद्धतीने वाहनचालकांकडून शुल्क आकारणी करीत असल्याचे नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी व ‘सकाळ’ने प्रत्यक्ष केलेल्या पाहणीमध्ये आढळून आले.
...अशी होतेय लूट !
१) नागरिकांनी वाहनतळावर वाहने लावल्यानंतर त्यांना दिल्या जाणाऱ्या पावतीवर महापालिकेच्या नावाचा, दरांचा, वेळेचा, उल्लेख नसतो.
२) वाहनतळावर एक तासापेक्षा जास्त वेळ वाहन लावल्यास १४ रुपये किंवा त्या प्रमाणात शुल्क घेणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र दोन ते तीन तासांसाठी १८० ते २०० रुपये घेतले जातात.
३) महापालिकेच्या दरापेक्षा तब्बल पाचपट रक्कम ठेकेदार वसुल करतात. तसेच पावती देखील परत घेतली जाते.
४) वाहनचालकाने जादा शुल्काबाबत जाब विचारल्यास दादागिरी करून त्याला तेथून जाण्यास भाग पाडले जाते.
तक्रार करावी तरी कुठे ?
शहरातील एक-दोन वाहनतळ वगळता उर्वरित वाहनतळांच्या ठिकाणी चालकांना महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार करण्यासाठी संपर्क क्रमांक, ई-मेल यासारखी व्यवस्था नाही. तसेच वाहनतळाच्या ठिकाणी शुल्क, अटी व शर्ती यासंबंधीचे महापालिकेचे फलकही लावण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जादा पैसे घेतल्यास किंवा अनुचित प्रकार घडल्यास तक्रार करायची कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
महात्मा फुले मंडई येथील कै. सतीशशेठ धोंडिबा मिसाळ वाहनतळामध्ये सोमवारी सायंकाळी मी मोटार लावली. काम झाल्यानंतर एक-दीड तासाने मी मोटार घेण्यासाठी गेलो, त्यावेळी तेथे माझ्याकडून २०० रुपये घेण्यात आले. मी विचारणा केल्यानंतर मला एक तासासाठी ७० रुपये, दीड तासासाठी १५० रुपये तर दोन तासांसाठी २०० रुपये घेतले जातात, असे सांगण्यात आले. मुळात संबंधित वाहनतळ महापालिकेचे आहे, असे असताना इतके शुल्क कसे आकारले जाते? त्यासंबंधीचे नियम, फलक कुठेही लावलेले नाहीत.
- एक वाहनचालक
मी कामानिमित्त अकलूजहून पुण्यामध्ये नेहमी येतो. मिसाळ वाहनतळामध्ये मी नेहमी मोटार लावतो, पूर्वी ५० रुपये तासाला घेतले जात होते, बुधवारी दुपारी मी मोटार लावली आणि एक ते सव्वा तासाने घेतली, त्यावेळी माझ्याकडून १८० रुपये घेतले. आम्ही बाहेरगावची माणसे, त्यांना जाब कसा विचारू? आता पुन्हा तिथे मोटार लावणार नाही.
- एक वाहनचालक
वाहनतळासाठी महापालिकेचे निश्चित प्रतितास दर (दुचाकी २ रुपये व चारचाकी १४ रुपये)
ठेकेदारांकडून आकारले जाणारे दर
- कै. सतीशशेठ धोंडिबा मिसाळ वाहनतळ (मिनर्व्हा), महात्मा फुले मंडई : चारचाकी- ६० ते ७० रुपये (प्रतितास)
- हुतात्मा बाबू गेनू वाहनतळ, महात्मा फुले मंडई : दुचाकी ३० रुपये (तासांचा उल्लेख नाही)
- गुरुदत्त वाहनतळ, तांबडी जोगेश्वरी लेन, तुळशीबाग : दुचाकी २० रुपये, तीनचाकी ३० रुपये व चारचाकी ५० रुपये (प्रतितास )
- शिवाजीराव आढाव वाहनतळ, नारायण पेठ : दुचाकी १० रुपये, चारचाकी २० रुपये (प्रतितास)
- तुकाराम शिंदे वाहनतळ, पुणे स्टेशन : दुचाकी ३ रुपये, खासगी चारचाकी २० रुपये, व्यावसायिक चारचाकी ५० रुपये (प्रतितास)
- हरिभाऊ साने वाहनतळ, नारायण पेठ : चारचाकी १४ रुपये, दुचाकी ३ रुपये (प्रतितास)
तुमचे मत मांडा...
महापालिकेने निश्चित केलेल्या दराच्या पाचपट जादा शुल्क वाहनतळावर आकारले जाते. ठेकेदारांकडून लूट होत असतानाही महापालिका प्रशासन त्याकडे काणाडोळा करते. असाच अनुभव तुम्हालाही आला आहे का? याबाबत तुमचे मत मांडा...
