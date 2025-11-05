पुणे स्टेशन परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई
पुणे, ता. ५ ः पुणे स्टेशन पार्सल गेट परिसरात अनधिकृत व्यवसायांमुळे प्रवाशांना चालायलादेखील रस्ता शिल्लक नाही अशी स्थिती आहे. अखेर महापालिकेच्या ढोले पाटील रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाने येथील अतिक्रमणांवर कारवाई करून हा रस्ता मोकळा केला. या ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण केल्यास थेट गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
पुणे स्टेशन येथे रोज लाखो प्रवासी येतात; पण येथील व्यावसायिकांनी अतिक्रमण करून रस्ता, पादचारी मार्ग व्यापून टाकल्याने प्रवाशांना चालण्यासाठीही जागा शिल्लक नव्हती. या अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडीही होत होती. याबाबत वारंवार तक्रारी येत असल्याने नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. तरीही अतिक्रमणे कमी झाले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने कारवाईचा बडगा उचलला.
वाहतूक विभाग परिमंडळ चारचे पोलिस उपायुक्त, बंडगार्डन वाहतूक विभागाचे अधिकारी, पथ विभागाचे अभियंते, अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये ही कारवाई करण्यात आली. नियमबाह्यपणे जागा वाढवणारे, अटींचा भंग करणारे आणि पूर्णपणे अनधिकृत व्यवसाय चालविणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. दोन ट्रक, एमएसएफ पोलिस व अतिक्रमण पथक तैनात करण्यात आले. कारवाईत टपरी, हातगाडी, काउंटर, गॅस सिलिंडर, शेगड्या, प्लॅस्टिक टेबल, स्टूल, बाकडे आणि ताडपत्र्या जप्त करण्यात आल्या.
अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त संदीप खलाटे म्हणाले, ‘‘पुणे स्टेशन परिसरात यापुढेही अतिक्रमण कारवाईची मोहीम कायम राहील. कोणत्याही व्यावसायिकाला नियमबाह्यपणे अतिरिक्त जागा वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.